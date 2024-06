La Sociedad Americana de Editores de Revistas (ASME) anunció los finalistas y ganadores del Concurso de Mejor Portada de revista 2024, para todas las tapas publicadas en los Estados Unidos el año pasado.

La portada digital de Entertainment Weekly «A Marvelous Pair», con Rachel Brosnahan y Alex Borstein de «The Marvelous Mrs. Maisel» interpretando a las estrellas de las comedias clásicas, fue nombrada Portada del Año. La portada de invierno de 2023 de Highsnobiety con el grupo de K-pop NewJeans ganó el premio de los lectores.

Ya en su 18º año, el Concurso ASME a la Mejor Portada reconoce las portadas de revistas en 10 categorías, que van desde la Mejor Portada de Noticias y Política y la Mejor Portada de Entretenimiento y Celebridades hasta la Mejor Portada Ilustrada y la Mejor Portada Conceptual.

Los finalistas y ganadores son elegidos por los principales editores, directores de arte y editores de fotografía. La Junta Directiva de ASME selecciona la Portada del Año. Las portadas inscritas en el Concurso de Mejores Portadas de ASME también se publican en X, donde a los usuarios eligen sus favoritas en cada categoría. La portada más popular en esta votación gana el premio Readers’ Choice Award.

A continuación, todas las tapas ganadoras y finalistas divididas por categorías:

Portada del año

GANADOR

Entertainment Weekly

«A Marvelous Pair«, 11 de abril de 2023

Mejores portadas de noticias y politica

GANADOR

Time

«Sin precedentes», 24 de abril/1 de mayo de 2023

ELECCIÓN DE LOS LECTORES

Teen Vogue

«Maxwell Frost: Fighting from the Heart«, 5 de enero de 2023



FINALISTA

The Advocate

«Clown Show», marzo/abril de 2023

FINALISTA

The Atlantic

«‘La elección es entre la libertad y el miedo'», junio de 2023

FINALISTA

Bloomberg Businessweek

«¿Terminará alguna vez?», 20 de febrero de 2023



FINALISTA

High Country News

«The Reveal», febrero de 2023

FINALISTA

New York

«Inside Job», del 3 al 16 de julio de 2023

Mejores portadas de entretenimiento y celebridades



GANADOR

Variety

«Michael J. Fox cuenta su historia», 17 de mayo de 2023

ELECCIÓN DE LOS LECTORES

Highsnobiety

«NewJeans», invierno de 2023

FINALISTA

The Cut

«Erykah the Almighty», del 11 al 24 de septiembre de 2023

FINALISTA

Entertainment Weekly

«Ready to Rumble«, 6 de noviembre de 2023



FINALISTA

The Hollywood Reporter

«¡Adele!», 7 de diciembre de 2023

FINALISTA

New York

«¡Buenos días!», del 5 al 18 de junio de 2023

Mejores portadas de negocios y tecnología

GANADOR

The New York Times Magazine

«¿Qué era Twitter, de todos modos?», 23 de abril de 2023



ELECCIÓN DE LOS LECTORES

MIT Technology Review

«La IA está llegando al aula», mayo/junio de 2023

FINALISTA

The Economist

«Goldman Sags», del 28 de enero al 3 de febrero de 2023



FINALISTA

Fast Company

«Las empresas más innovadoras del mundo», marzo/abril de 2023



FINALISTA

Nueva York

«Worth Less», del 17 al 30 de julio de 2023



FINALISTA

TIME

«El fin de la humanidad», 12 de junio de 2023

Mejores portadas de deportes y aventura

GANADOR

The Atlantic

«Cómo se salvó el béisbol», julio/agosto de 2023



ELECCIÓN DE LOS LECTORES

Sports Illustrated

«The Money Issue», octubre de 2023



FINALISTA

Bicycling

«La alegría es un desafío», otoño de 2023



FINALISTA

New York

«¿En qué estaba pensando Kyrie Irving?», del 13 al 26 de febrero de 2023

FINALISTA

Runner’s World

«Es el mundo del GOAT, todos estamos corriendo en él», Número 3, 2023

FINALISTA

Sports Illustrated

«The Power List», agosto de 2023

FINALISTA

Texas Monthly

«Surf Waco?!,» Agosto 2023

Mejores portadas de belleza y estilo



GANADOR

GQ

«Pharrell desciende a París», septiembre de 2023



ELECCIÓN DE LOS LECTORES

Highsnobiety

«A$AP Rocky», invierno de 2023



FINALISTA

ELLE

«Zendaya Serves», septiembre de 2023



FINALISTA

Vanity Fair

«Es bueno ser Bad Bunny», octubre de 2023



FINALISTA

W

«Taylor Russell», enero de 2023



FINALISTA

WSJ. Magazine

«El verano de Kendall Jenner«, 21 de junio de 2023

Mejores portadas de comida, viajes y diseño

GANADOR

New York

«Erewhon’s Secrets», del 6 al 19 de noviembre de 2023

ELECCIÓN DE LOS LECTORES

New York

«Bon Appétit», del 27 de febrero al 12 de marzo de 2023

FINALISTA

Condé Nast Traveler

«El eterno atractivo de la costa de Amalfi», julio/agosto de 2023



FINALISTA

Dwell

«Este es el futuro», septiembre/octubre de 2023

FINALISTA

Travel + Leisure

«World’s Best Awards 2023», agosto de 2023



FINALISTA

Virtuoso

«Puntos de vista», septiembre 2023

Mejores portadas locales

GANADOR Y ELECCIÓN DE LOS LECTORES

New York

«¿Cuánto cuesta ese estilo de vida en la ventana?» Mayo 22–Junio 4, 2023

FINALISTA

Garden & Gun

«Lo mejor de Texas» febrero/marzo 2023



FINALISTA

High Country News

«Resurgimiento” mayo 2023



FINALISTA

Texas Highways

“The Outlaw Issue,» septiembre 2023



FINALISTA

Texas Monthly

«Grande y a cargo», mayo 2023

Mejores portadas conceptuales

GANADOR

Variety

«No hay palabras. Lo que significa la huelga de guionistas para Hollywood» 3 2023

ELECCIÓN DE LOS LECTORES

Noema

“Passage,» Otoño 2023

FINALISTA

New York

«Cuando una amiga tiene un bebé y la otra no» Septiembre 11–24, 2023

FINALISTA

The New York Times Magazine

«¿Alguna vez fue posible la paz?», 26 de noviembre de 2023

FINALISTA

Popular Mechanics

«Dobla esta portada«, julio/agosto de 2023

FINALISTA

Texas Monthly

«La campaña para sabotear las escuelas públicas«, marzo de 2023

Mejores ilustraciones de portada

GANADOR

New York

«El aula republicana» 8 al 21 de mayo de 2023



ELECCIÓN DE LOS LECTORES

The Atlantic

«Jenisha de Kentucky», octubre de 2023



FINALISTA

The Atlantic

«Jenisha de Kentucky», octubre de 2023



FINALISTA

The New York Times Magazine

«¿Debería estar en terapia?», 21 de mayo de 2023



FINALISTA

Oklahoma Today

“Killers of the Flower Moon,» noviembre-diciembre de 2023



FINALISTA

Popular Mechanics

«Cómo nos matará Marte«, mayo/junio de 2023

Mejores portadas digitales

GANADOR

Entertainment Weekly

“A Marvelous Pair,» 11 de abril de 2023



ELECCIÓN DE LOS LECTORES

Entertainment Weekly

«In His Element: Chris Hemsworth Reigns in Extraction 2,» 15 de junio de 2023



FINALISTA

The Atlantic

«Ya estamos viviendo en el metaverso», marzo de 2023



FINALISTA

Entertainment Weekly

«Meet the New Mean Girls,» 20 de diciembre de 2023



FINALISTA

GQ

«André 3000 Is Back!,» noviembre de 2023



FINALISTA

Rolling Stone

Olivia Rodrigo, 12 de septiembre de 2023

Mejores portadas según los lectores

GANADOR

Highsnobiety

“NewJeans,” invierno de 2023



FINALISTA

Entertainment Weekly

«In His Element,» 15 de junio de 2023



FINALISTA

Teen Vogue

“Maxwell Frost,” 5 de enero de 2023



FINALISTA

Teen Vogue

«Joe Locke & Kit Connor,» 7 de agosto de 2023



FINALISTA

Variety

«Scarlett,» 9 de mayo de 2023