El cine ha sido testigo de innumerables obras maestras que han dejado una huella imborrable en la cultura y la historia del entretenimiento. Desde clásicos atemporales hasta innovadoras producciones modernas, estas películas no solo han definido géneros y estilos, sino que también han emocionado, inspirado y conectado con audiencias de todo el mundo. En este galería, exploramos las 100 mejores películas en la historia del cine, un recorrido por filmes que han marcado un antes y un después por su innovación, impacto y legado.

88. Gone Girl – Perdida

87. Up

Un pianista de jazz y una actriz se enamoran en Los Ángeles pero tienen problemas para conciliar sus aspiraciones profesionales con su relación. La mejor película musical del siglo. Ganadora de 6 premios Oscar, incluyendo Mejor actriz (Emma Stone) y Mejor director (Damien Chazelle). Fue famoso el error en el cual anunciaron que «La la land» había ganado también Mejor película pero eso no fue así: la ganadora ese año fue «Moonlight».

Miguel es un niño que sueña con ser músico, pero su familia se lo prohíbe porque su tatarabuelo, músico, los abandonó, y quieren obligar a Miguel a ser zapatero, como todos los miembros de la familia. Por accidente, Miguel entra en la Tierra de los Muertos, de donde sólo podrá salir si un familiar difunto le concede su bendición, pero su tatarabuela se niega a dejarlo volver con los vivos si no promete que no será músico.

En el futuro, el sádico líder de una banda criminal es encarcelado y se ofrece como voluntario para un experimento de reeducación, pero no sale según lo planeado.

Chris es un joven y exitoso fotógrafo afroamericano que, desde hace cinco meses, sale con Rose, una chica blanca. Aunque no está del todo convencido, Chris termina cediendo a la invitación de Rose de conocer a su familia.

76. Get Out

En una Los Ángeles distópica y asfixiante, el ex Blade Runner Rick Deckard debe regresar al servicio activo para retirar a cuatro réplicos que escaparon de las colonias.

Un grupo de ladrones utiliza la tecnología para robar secretos corporativos en los sueños de los empresarios. Deberán afrontar su golpe más peligroso: no se trata de un robo, deben implantar una idea en los sueños de un poderoso magnate. Ganadora de 4 premios Oscar.

61. Your Name

59. The Prestige

Tras una ruptura amorosa, Joel quiere someterse a un procedimiento para borrar de su memoria a su ex pareja. Una obra maravillosa en la que los recuerdos se mezclan con la realidad y el cerebro batalla con el corazón al redescubrir el amor.

Gran película de Quentin Tarantino. Un ex esclavo y un cazador de recompensas alemán buscan a los criminales más peligrosos de Estados Unidos.

¿Es posible que la mejor película de Spider-Man sea una en la que no aparece ni Tobey Maguire, ni Andrew Garfield ni Tom Holland? Es totalmente posible. Esta película es una obra de arte animada. Y no tiene un Spider-Man, tiene muchos (incluyendo a Miles Morales), que viajan por diferentes multiversos. Ganadora del Oscar a Mejor película animada.

En el futuro, el sádico líder de una banda es encarcelado y se ofrece como voluntario para un experimento de reeducación, pero no sale según lo planeado.

35. Seven

34. No Country for Old Men – Sin lugar para los débiles