El pódcast periodístico, una nueva narrativa para informarse de forma distinta

La notable expansión del podcasting en el panorama mediático actual representa una oportunidad sin precedentes para la industria periodística. Cinco años después del informe News Podcasts and the Opportunities for Publishers y de los primeros artículos que descubrían a los medios la producción de pódcast como una forma de revitalizar el periodismo, se puede afirmar que está cuajando una variedad de contenidos de audio que enriquecen la oferta periodística.

Además, el pódcast ha ganado gran popularidad, siendo España uno de los países con mayor consumo entre los usuarios de noticias digitales con un 44 % de seguimiento, según el Digital News Report España 2024. Este informe señala, además, que el pódcast atrae a públicos cualificados: un 54 % dispone de renta alta y un 56 % tiene un nivel de estudios alto. También interesa a audiencias mayoritariamente jóvenes (18-24 años, 62 %) y jóvenes adultas (25-34 años, 58 %).

Enriquecen la oferta informativa

En un contexto de permanente transformación digital, donde los medios buscan adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, el pódcast emerge como un recurso estratégico. Este formato sonoro enriquece la oferta informativa y permite a los medios extender su influencia, conectar con nuevas audiencias y construir relatos periodísticos inmersivos. También es una ocasión para implantar nuevas formas de colaboración en las redacciones.

El Mapa de Medios Digitales en España, realizado en el marco del proyecto DIGINATIVEMEDIA II (2022-2025), recoge que a finales de 2024, 4 de cada 10 (39,3 %) de los 2 845 medios digitales activos censados publican pódcast, siendo los medios no nativos los que lideran la producción: 1 de cada 2 (52,8 %).

Los medios generalistas muestran una apuesta estratégica por el pódcast. En particular, los medios de alcance autonómico, regional y/o local destacan por ofrecer producción original: de los 1 119 medios digitales que ofrecen pódcast, 879 (78,6 %) son locales.

El periodismo regional y local ha encontrado un hueco para enriquecer su contenido con nuevas narrativas, contando historias que pueden interesar a otros públicos, tener un ciclo de vida más largo que la actualidad inmediata y ampliar su difusión.

En el contexto de la creciente relevancia del audio, las organizaciones periodísticas están adaptándose mediante la creación de áreas de trabajo especializadas en la narrativa sonora, las alianzas con productoras o marcas para el desarrollo y monetización de series, y la gestión de productos a través de redes y plataformas.

Los principales grupos de comunicación españoles y latinoamericanos han establecido departamentos específicos para la producción de audio original y asegurar la integración de la narrativa sonora en las coberturas periodísticas.

Destacan los medios de origen impreso, que han incorporado profesionales especializados en proyectos sonoros. En consecuencia, se está produciendo una evolución hacia organizaciones y redacciones integradas que combinan perfiles profesionales del periodismo y el ámbito audiovisual.

También se buscan colaboraciones con otros medios no directamente competitivos, productoras de pódcast nacionales e internacionales y plataformas de distribución.

La creciente influencia de intermediarios, como redes sociales y plataformas de difusión, plantea el desafío de la reintermediación del mercado del audio. Estas alianzas se presentan como una forma de incrementar la producción, ampliar mercado y obtener recursos financieros a través del patrocinio o el branded pódcast.

La aparición de nuevas narrativas e investigaciones

El predominio de los pódcast conversacionales es evidente porque es un formato de producción ágil que se sustenta en las voces y especializaciones de los profesionales del medio. Este nuevo formato permite ofrecer conversaciones más extensas, especializadas y regulares.

Sin embargo, los medios periodísticos digitales empiezan a experimentar y destinar recursos a nuevas formas de contar, entre los que destacan el pódcast narrativo, las coberturas especiales, las recreaciones sonoras documentales y los dailies o resúmenes informativos:

El pódcast narrativo construye historias inmersivas basadas en investigaciones de largo recorrido, con un cuidado diseño sonoro y estructuradas en torno a un hilo argumental. Utiliza técnicas que buscan mantener la atención del oyente, como la creación de personajes, el suspense y los giros en la historia, guiados por un narrador empático.

Las coberturas especiales muestran un despliegue periodístico, generalmente transmedia, para informar de manera profunda y exhaustiva sobre eventos de relevancia en la agenda pública. Van más allá de la mera transmisión de hechos, buscando dar contexto, analizar y explicar las múltiples dimensiones de un acontecimiento.

Las recreaciones sonoras documentales reconstruyen a través del sonido eventos pasados, con materiales de archivo, participación de expertos y partes de ficción. El objetivo principal es ofrecer una representación precisa y evocadora, utilizando el sonido como herramienta principal. Se basa en una investigación exhaustiva y la utilización de fuentes documentales para garantizar la veracidad de la recreación. Desde la perspectiva narrativa, combina elementos documentales y de ficción para crear una experiencia inmersiva, transportando al oyente al lugar y momento del evento recreado.

Finalmente, el formato daily es un producto cada vez más presente en los medios digitales. Se trata de un contenido de audio digital con una selección curada de noticias, periodicidad regular, duración limitada y un tratamiento narrativo que pivota sobre su presentador y los profesionales del medio que lo produce.

En la actualidad, cabeceras nacionales y regionales se van sumado a este género, que se distribuye por plataformas y redes sociales, ampliando el impacto informativo del medio y aportando foco y contexto sin dependencia de la emisión en directo.

En resumen, los pódcast periodísticos han ganado relevancia a través de productos sonoros de acceso flexible que aportan variedad de contenidos. Las principales marcas periodísticas han visto en ellos una oportunidad para extender su prestigio e influencia, crear una conexión más cercana con sus públicos y, en consecuencia, hacer un buen periodismo.

María del Pilar Martínez-Costa, Avelino Amoedo-Casais, Elsa Moreno-Moreno

