Una guía para explorar medios de todo el mundo en un solo lugar

All You Can Read reúne miles de medios de comunicación organizados por país y por categoría temática. Su objetivo es facilitar el acceso a la prensa escrita y digital de distintas regiones del mundo. Está pensada para personas que viajan, se mudan o simplemente desean conocer cómo se informa en otros países. La plataforma incluye diarios, revistas, clasificados, inmobiliarias, radios y otros recursos útiles.

El sitio ofrece contenido de más de 200 países y territorios. Cada página nacional muestra una selección curada de enlaces divididos por tipo de medio y temática. También incluye rankings de los principales diarios de cada país, lo que permite tener una referencia rápida sobre el ecosistema informativo local. En algunos casos se suman sitios oficiales, portales turísticos o servicios de interés general.

La herramienta puede resultar útil para periodistas que buscan fuentes en el exterior, investigadores que comparan enfoques editoriales, estudiantes que analizan discursos o lectores interesados en otras perspectivas. La plataforma no aloja contenido propio, sino que redirige directamente a los sitios originales de cada medio. Esto garantiza el acceso completo a las publicaciones sin intermediarios.

Para explorar los medios de un país, se puede buscar por orden alfabético o a través de un mapa interactivo. Luego, el usuario accede a listados por categoría con enlaces activos, breves descripciones y, en muchos casos, el idioma en que se publica cada sitio. La navegación es clara y permite recorrer rápidamente el ecosistema mediático de cada región.

En un contexto donde los algoritmos personalizan la información y reducen el espectro de voces, esta guía de medios permite ampliar el campo de lectura y contrastar narrativas. All You Can Read es una herramienta para descubrir cómo se informa el mundo desde el mundo.