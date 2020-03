Postres que no son lo que parecen

La mayoría de los chefs hacen todo lo posible para que los postres se vean lo mejor posible, pero Ben Churchill (o el «ilusionista de alimentos», como le gusta que lo llamen) hace exactamente lo contrario. Él hace todo lo posible para que sus postres luzcan completamente incomestibles, disfrazándolos como ceniceros llenos de colillas de cigarrillos, esponjas para lavar platos con espuma detergente, e incluso frutas podridas con moho verde de aspecto repugnante. La mayoría de la gente no tocaría sus postres aunque les pagaran, pero la verdad es que se perderían una gran oportunidad, ya que en realidad son deliciosos.

El cocinero autodidacta es chef profesional desde hace más de diez años, pero hace unos cuatro se dio cuenta de que había un lado de la cocina que realmente no había explorado: los postres. Solo que en lugar de hacer las mismas exquisiteces atractivas que todos los demás hacían, decidió ir exactamente al revés, haciendo las cosas más desagradables imaginables.

Ben Churchill, que tiene más de 60.000 seguidores solo en Instagram, tiene un trabajo diario trabajando en la cocina de un restaurante, y solo ejerce sus habilidades como ilusionista de alimentos en la comodidad de su propia casa, compartiendo el resultado en las redes sociales.

Desde pasteles de queso Stilton mohosos, hasta su última creación, un pastel de chocolate diseñado para parecerse a un trozo de tierra con lombrices saliendo de él, parece que la imaginación y la habilidad de Ben Churchill no conocen límites: