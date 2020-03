Cómo mejorar la recolección de noticias y testimonios en redes sociales

Las imágenes en las redes sociales son cada vez más importantes en las noticias de último momento, pero existen ciertos procesos de trabajo que hacen que el proceso sea más eficiente. Tom Trewinnard, de Meedan, ofrece algunas ideas para mejorarlos.

En 2019, los medios de comunicación ciudadanos juegan un papel crucial en casi todas las noticias de última hora en todo el mundo. Es cada vez más raro que suceda un evento sin que aparezca una imagen o un video de un testigo en la escena.

Una tendencia bien documentada ha sido la manera en que los periodistas contactan a los testigos en el momento posterior a la publicación de su foto, video o tweet online. Se ha escrito mucho sobre los problemas éticos que ello implica, y sobre las mejores prácticas para ponerse en contacto con los testigos.

Cada vez más, los observadores están advirtiendo la amenaza a la sustentabilidad de la recolección de información en redes sociales, planteado por errores flagrantes repetidos en esa área.

When you have content that news orgs want… Few individuals did anything wrong but together we *must* do better. pic.twitter.com/QPPc42wlq4

— Fergus Bell (@fergb) July 8, 2016