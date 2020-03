Una vaca se cree perro

El hecho de estar rodeada por canes hizo que Milkshake actúe como uno de ellos. Beth DiCaprio, de la Fundación Grace, rescató al animal de un maltratador.

No come pasto, acompaña a su dueña por todos lados y vive en El Dorado Hills, un rancho de California. Su nombre es Milkshake, la vaca de 8 años que se cree perro y no se identifica con los de su especie. «Ella me sigue durante todo el día, al igual que mis perros. Hasta me ha seguido al baño, aunque estaba un poco asustada por su reflejo en el espejo», comenta su salvadora, y agrega: «Milkshake ha tratado de entrar en el asiento trasero del coche».

La vaca, animal sagrado en la India y delicioso en la Argentina, no come pasto, sino que espera a que Beth le deje el alimento en un tazón. «Creo que ella piensa que es inútil la búsqueda de su propia comida cuando puede esperar que se la demos en un recipiente, como sucede con sus amigos los perros», explica la dueña. Por último, agregó que el bovino del tipo Hereford es una sensación en las cercanías del rancho: «Todo el mundo ama a Milkshake», dijo con orgullo. ¿No estaremos ante una vaca inteligente que simula ser perro para no ser devorada?