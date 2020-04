Las mejores aplicaciones de mensajería cifrada (Parte 1)

Al investigar un tema delicado, los periodistas deben reducir el riesgo de que los hackers escuchen conversaciones y roben datos. Pero no todas las aplicaciones de mensajería cifradas funcionan de la misma manera. Algunas garantizan mejores niveles de seguridad, mientras que otras pueden ser más prácticas para tu redacción. Para ayudarte a navegar en el confuso mundo de los mensajes cifrados, compartimos esta útil guía sobre cómo elegir la aplicación perfecta:

Las mejores aplicaciones de mensajería encriptadas

¿Cuál es la mejor aplicación de mensajería cifrada? Desafortunadamente, no es tan sencillo responder esta pregunta, porque las aplicaciones que son ideales en algunas circunstancias, a menudo tienen que hacer concesiones que las hacen menos prácticas en otras. Esto significa que la mejor aplicación dependerá de la situación, por lo que aún necesitarás varias opciones diferentes que te brinden la combinación adecuada de practicidad y los niveles de seguridad adecuados para cualquier conversación.

¿Por qué usar aplicaciones de mensajería cifradas?

En los últimos años, las aplicaciones de mensajería se han convertido en ventanillas únicas donde podemos llevar a cabo la mayor parte de nuestra comunicación. La mayoría tenemos nuestros teléfonos con nosotros la mayor parte del tiempo, por lo que estas aplicaciones nos permiten comunicarnos cuando queramos. Esto hizo que las aplicaciones de mensajería fueran mucho más prácticas que otros canales de comunicación, como las llamadas de línea fija y la mensajería de escritorio.

En su mayor parte, estas aplicaciones son gratuitas, lo cual es otra ventaja sobre cosas como llamadas telefónicas y mensajes SMS. La mayoría de las aplicaciones ofrecen una variedad de formas diferentes en las que también puedes contactar a otras personas. Puedes enviar mensajes de texto a personas, mensajes de voz, realizar llamadas de voz o video, enviar imágenes e incluso compartir archivos.

Además de esto, una serie de aplicaciones de mensajería ofrecen cifrado de extremo a extremo, lo que esencialmente significa que no se puede acceder a los datos en el viaje entre tu teléfono y el de tu destinatario. Esto ayuda a evitar que los piratas informáticos escuchen tus conversaciones y roben datos, además también de evitar que el gobierno te espíe.

Estos aspectos hacen que las aplicaciones de mensajería cifradas sean más seguras que las llamadas telefónicas, los mensajes de texto, el correo electrónico estándar, e incluso la humilde oficina de correos. Cuando sumas todas estas características, hay muchas razones para aprovechar las aplicaciones de mensajería cifradas. Pero no todas son iguales, ni sus desarrolladores siempre toman en serio su nivel de seguridad.

Las mejores aplicaciones de mensajería encriptadas

Comenzaremos cubriendo varias aplicaciones centradas en la seguridad y luego pasaremos a aquellas con redes más amplias. Se ofrecen innumerables otras aplicaciones, cada una con sus propias características de seguridad interesantes, o grandes bases de usuarios en ciertas regiones. El objetivo principal es investigar las aplicaciones con la mejor seguridad, así como las más comunes, para darte una idea de cuáles está bien usar, así como aquellas que necesitas evitar.

Signal

Comencemos con Signal, que a menudo se considera el estándar de oro cuando se trata de aplicaciones de mensajería cifradas. Tiene mucho que ver con la seguridad, aunque no es perfecta, y algunas alternativas pueden tener características individuales que prefieran ciertos usuarios. La aplicación ofrece una variedad de características que la hacen comparable a un servicio como WhatsApp. Tiene todo lo importante, desde mensajes de texto hasta videollamadas, chats grupales y emojis. También es increíblemente fácil de usar en comparación con otras formas seguras de comunicación como PGP.

Signal destaca por su configuración de cifrado, que ha sido orquestada de tal manera que la compañía generalmente no puede acceder a tus datos o las claves que los aseguran. Tampoco se aferra a tus metadatos, por lo que cuando las autoridades citan los registros de Signal, no hay mucho que puedan entregar.

Cualquier persona con conocimiento técnico puede verificar el código de Signal porque es de código abierto. También ha sido auditada por investigadores, que no encontraron «fallas importantes en su diseño». Lo cual es una revisión mucho más genial de lo que parece en el mundo de la seguridad.

En general, al protocolo le ha ido increíblemente bien contra todo su escrutinio, por lo que muchos la ven como la mejor y más práctica solución de mensajería segura.

Una de las principales quejas que los conscientes de la seguridad tienen con la aplicación es que requiere un número de teléfono para registrarse. Esto se utiliza para verificar la cuenta de un usuario, eliminando la necesidad de nombres de usuario y contraseñas. También facilita descubrir contactos que usan Signal.

Algunas personas son reacias a entregar su número de teléfono, pero solo es necesario para configurar la cuenta. Los usuarios también pueden usar un número VoIP, un teléfono fijo o un número no personal, por lo que hay soluciones para el problema.

La aplicación es gratuita, sin anuncios y no recopila ni vende sus datos de usuario. Actualmente subsiste con subvenciones y donaciones, que provienen de la Freedom of the Press Foundation, Brian Acton y otros. Si bien estos detalles no hacen que Signal sea automáticamente una organización confiable, sí lo hace parecer más confiable que alternativas como Facebook que dependen de la minería de datos para generar miles de millones.

El mayor inconveniente de Signal es que no es tan popular como las aplicaciones convencionales como WhatsApp o Facebook Messenger. Es popular para periodistas, activistas, políticos y otras personas que manejan información confidencial, pero no ha visto el mismo tipo de adopción general que sus rivales más grandes. Esto significa que es posible que no puedas usarlo para enviar mensajes a muchos de tus amigos, familiares o colegas. Puedes intentar alentarlos a que lo adopten, pero no siempre es fácil convencerlos. Si bien es una de las mejores opciones para cuando se trata de información confidencial o valiosa, es posible que debas recurrir a alternativas menos seguras como WhatsApp o Facebook Messenger para hablar con ciertas personas.

Wire

Wire es menos popular que Signal, pero tiene algunas diferencias que lo convierten en una alternativa adecuada en determinadas circunstancias. Ofrece las características esperadas, como mensajes, llamadas de voz y video, así como chats grupales, y también incluye una gama de herramientas de colaboración dirigidas al mercado empresarial. La aplicación Wire también es relativamente conveniente y fácil de usar.

Una de sus ventajas es que permite a los usuarios registrarse sin entregar un número de teléfono. Simplemente pueden registrarse con nombres de usuario y contraseñas. Sus mensajes están encriptados con Proteus, que se basa en el Protocolo de señal. Wire utiliza SRTP y DTLS para llamadas de voz.

Wire también es de código abierto y ha sido auditada externamente. Las versiones anteriores tenían algunos problemas de seguridad, aunque los problemas se han abordado desde entonces. Tal como está, se cree que la aplicación ofrece un alto nivel de seguridad.

Una de las mayores desventajas de Wire es que almacena muchos más metadatos que Signal. Esta información se mantiene como texto sin formato e incluye a quién se contactó y cuándo no es deseable para los usuarios que desean mantener esta información oculta. Según las declaraciones de Wire, esta información se mantiene para ayudar a sincronizar contactos en múltiples dispositivos.

No existe información pública (al momento) que indique si las autoridades obligaron a la plataforma a entregar datos de los usuarios, por lo que actualmente no sabemos cómo funcionaría la aplicación de esta manera en comparación con Signal.

El proyecto tiene su sede en Suiza y está compuesto por muchos ex empleados de Skype. Inicialmente recibió fondos de Iconical y se ha comprometido a no usar anuncios para apoyar la plataforma. Actualmente ofrece planes gratuitos y opciones premium, que presumiblemente proporcionan fondos para su desarrollo y costos de funcionamiento.

Wire tiene una red más pequeña que Signal, lo que significa que los usuarios tienen incluso menos personas con las que comunicarse. A pesar de esto, es una solución práctica para usuarios de negocios, aquellos que desean una plataforma de dispositivos cruzados y para usuarios que no desean entregar sus números de teléfono.

Wickr

Wickr es una de las aplicaciones más antiguas centradas en la seguridad, que ofrece características como mensajería, videollamadas, intercambio de fotos y sincronización entre dispositivos. Al igual que cada una de las aplicaciones discutidas en este artículo, Wickr tiene sus propios pros y contras. Esto significa que será una opción adecuada en algunas situaciones, pero no en otras.

Wickr ofrece tres servicios diferentes:

Wickr Me: una aplicación de mensajería personal gratuita.

Wickr Pro: una plataforma de colaboración empresarial con opciones gratuitas y de pago.

Wickr Enterprise: una herramienta escalable y preparada para el cumplimiento destinada a satisfacer las necesidades de las empresas.

Cada uno de estos niveles incluye diferentes características que pueden alterar ligeramente la configuración de seguridad y privacidad. Aquí analizaremos principalmente a Wickr Me, porque es el servicio más comparable a las otras aplicaciones que discutiremos.

El protocolo de mensajería Wickr ofrece encriptación de extremo a extremo con perfecto secreto hacia adelante, y un excelente sistema de mensajes que desaparece. Su configuración de seguridad ha recibido críticas favorables de expertos en seguridad, y también ha sido elogiada por la Electronic Frontier Foundation por su enfoque general de la transparencia.

La aplicación elimina los metadatos de la comunicación que viaja a través de su red, lo que es una victoria para la privacidad del usuario. Otra característica importante es que no requiere un número de teléfono ni ninguna información de identificación. Esto significa que se puede usar para mensajes anónimos, a diferencia de Signal.

Uno de los principales problemas con Wickr es que no es completamente de código abierto. El código para el protocolo criptográfico de la aplicación finalmente se lanzó en 2017, pero su aplicación cliente y el código del lado del servidor aún no están disponibles.

La posibilidad de que Wickr tenga una puerta trasera para las autoridades puede ser relativamente baja, pero dado que muchas otras aplicaciones centradas en la seguridad enfrentan el escrutinio total que resulta de ser de código abierto, estas alternativas son aún menos propensas a tener una.

Si bien la comunidad de seguridad generalmente prefiere las aplicaciones de código abierto, también es justo considerar el otro lado también. Wickr ha sido objeto de revisiones externas de varias organizaciones de confianza. En última instancia, tendrás que tomar tu propia decisión sobre si confía en la empresa y sus auditorías, o si prefiere una opción que la comunidad de código abierto pueda analizar.

Por el lado positivo, Wickr es muy transparente sobre los datos que recopila, así como en qué condiciones puede verse obligado a entregar información personal a las autoridades. La política de privacidad de la compañía también establece que notificará a sus usuarios si ha habido solicitudes de información de su cuenta a menos que legalmente se lo impida. En este caso, tiene como objetivo notificar al usuario afectado tan pronto como se le permita hacerlo.

En general, Wickr es bastante similar a Wire porque ofrece una gama de servicios empresariales y permite a los usuarios registrarse de forma anónima. Gana puntos extra porque no almacena metadatos como lo hace Wire, sin embargo, su negativa a hacer que su código sea completamente abierto desanimará a muchos más individuos conscientes de la seguridad.

Si bien Wickr es generalmente un buen servicio, Signal ofrece una red más grande y varios beneficios de seguridad. A menos que requieras específicamente las herramientas de colaboración empresarial o el anonimato, Signal es probablemente la mejor opción en la mayoría de las circunstancias.

Parte 2