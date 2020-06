Seis consejos para que tu carrera periodística prospere durante y después del confinamiento

Es tentador pensar que deberíamos pasar este tiempo encerrados escribiendo novelas, aprendiendo un nuevo idioma, reorganizando la casa, y perfeccionando nuestras rutinas de yoga. La presión del “coronatime” está surgiendo como una versión nuestra sobredimensionada. Mientras tanto, en el mundo real, el resto de nosotros a duras penas logramos sobrevivir.

Joanne Mallon es una entrenadora profesional que trabaja con personas en los medios de comunicación, y estudia a los clientes que están lidiando con su tiempo en el encierro. Sus observaciones indican que algunos han sido suspendidos, muchos son trabajadores independientes, y otros están huyendo del periodismo en forma definitiva. Algunos han sido muy proactivos en la gestión de sus carreras, mientras que otros están adoptando un enfoque más calmado, y aprovechando el tiempo para recargarse.

Mallon indica que no hay una forma correcta o incorrecta de comportarse en este momento. Si bien muchas personas en los medios encuentran que este momento es increíblemente desafiante, todavía hay muchas cosas pequeñas que podemos hacer para impulsar nuestra carrera cuando se trata de la vida más allá del confinamiento.

A continuación algunos consejos de Joanne Mallon que le darán a tu futura carrera un mayor impulso:

Mejorar tu perfil de LinkedIn

Sabemos que todo el mundo odia completar los perfiles de LinkedIn, pero piensa en ello como ir al dentista: no tienes que disfrutarlo, pero probablemente sea una buena idea hacerlo al menos una vez al año. En particular, completa la sección de habilidades, porque esto alimenta el motor de búsqueda de LinkedIn, y aumenta tus posibilidades de ser encontrado para más trabajos. Mientras estés allí, solicita recomendaciones de empleadores anteriores, y verifica si también puedes usar estas referencias en tu sitio web. ¿No tienes sitio web? OK, ahí tenemos el próximo paso.

Crear un sitio web para mostrar tus habilidades

Un sitio web de portfolio simple no tiene que ser costoso o difícil de crear. WordPress es una buena opción para los periodistas, porque lo usan muchos sitios profesionales, por lo tanto, al usarlo, también estás desarrollando tus habilidades comercializables. También existen muchas otras aplicaciones y plataformas de publicación fáciles de usar.

Limpiar tu CV

Mantén tu CV en una página y media como máximo, una página si es posible. Elimina los intereses personales y los estudios primarios y secundarios, y dedica la mayor parte del espacio a lo que hayas hecho en los últimos cinco años. Piensa en ello como un comunicado de prensa en el que nadie lee más allá del primer párrafo, y redáctalo fuerte desde la parte superior.

Escribir una propuesta de libro

¿Recuerdas el artículo que escribiste que siempre pensaste que sería un buen libro? Ahora es el momento ideal para desarrollar esa idea, y ver si realmente será el éxito de ventas que siempre sospechaste que podría ser. Lo mejor es escribir una propuesta de libro que incluya un capítulo de muestra.

Pulir tu presencia digital

Conoce las plataformas de redes sociales que hasta ahora se te han escapado. En las plataformas que uses, verifica que tu biografía sea un buen reflejo de quién eres, y por qué las personas deberían conectarse contigo, y ten en cuenta que tu foto de perfil debe tener a lo sumo un par de años de antigüedad.

Hacer una auditoria de habilidades

¿En qué eres fuerte y qué necesitas trabajo? Si tus habilidades digitales no son muy amplias, Google Digital Garage ofrece 126 cursos en línea gratuitos, que incluyen SEO y marketing de contenidos. O existe Google Analytics Academy, donde puedes obtener información sobre el tráfico del sitio web y obtener un certificado para presumir en LinkedIn.

Con todo, es un buen momento para aquellos tipos de trabajos «predestinados». Y si no haces nada, también está bien. Cuídate, eso es lo principal. Especialmente si trabajas por cuenta propia y estás haciendo malabares con los roles de jefe, trabajador y limpiador de oficinas. Cuídate tanto mental como físicamente. Controla su consumo de alcohol y alimentos, y cuánto tiempo duermes. Está bien desconectarse, durante mucho tiempo si eso es lo que necesitas. Estos meses presurizados no representan toda tu vida y carrera, a pesar de que a veces puede parecer así.

Vía