Una manta de picnic que resguarda la distancia social

El diseñador londinense Paul Cocksedge creó la manta Here Comes the Sun, que permitirá a las personas «socializar con seguridad y confianza» al aire libre, una vez que se hayan levantado las restricciones de cierre de Covid-19.

El diseño (de código abierto y disponible para su libre descarga), comprende una sección de material en forma de un círculo, y cuatro piezas circulares separadas de tela, que pueden colocarse alrededor del contorno a seis pies de distancia.

La manta ha sido diseñada para un «futuro posterior al confinamiento» para asegurar que las personas mantengan la distancia sugerida de dos metros, mientras se encuentran en situaciones sociales como hacer un picnic o tomar el sol con amigos.

La inspiración para la manta surgió cuando Cocksedge estaba haciendo su «caminata diaria» y sintió la necesidad de hablar y estar cerca de la gente.

«Es extraño que este instinto nos haya sido quitado y nos hemos adaptado de manera extraña a interactuar de esta manera nueva y antinatural», dijo el diseñador.

Como explicó Cocksedge, a pesar de ser un diseñador que trabaja diariamente con tamaños y medidas, a veces le resulta difícil interpretar con precisión dos metros, lo cual es un «problema común» compartido por muchos en este momento.

«Esto agrega un nivel de preocupación a nuestras futuras interacciones», dijo. «Es muy fácil juzgar mal cuanto son dos metros, especialmente cuando estamos de nuevo socializando con amigos y familiares. Será difícil recordar mantener una distancia».

Por lo tanto, su manta Here Comes the Sun es una «respuesta lúdica» a este problema, tranquilizando a las personas al permitirles reunirse mientras aún se distancian socialmente. Descrita por Cocksedge como una «pieza de diseño democrático», el diseño general está disponible para descargar de forma gratuita, y puede ser realizado por cualquier persona.

El diseñador espera que esto anime a las personas a involucrarse en la fabricación artesanal y el corte de patrones durante el cierre para crear sus propias versiones.

«La cuarentena ha dado lugar a increíbles explosiones de creatividad, y quería crear algo positivo que mire hacia el futuro», agregó. «La gente puede fabricarlo en casa ahora, mientras no pueden salir, y luego usarlo cuando podamos socializar nuevamente. Es una forma de darle confianza para pasar tiempo con los demás de manera segura».

Cocksedge decidió utilizar un diseño circular para la manta, ya que es «una forma innatamente agradable» que también actúa como un reflejo de las formas en que las personas se juntan naturalmente. El diseño inspirado en sol de la manta, permite agruparse alrededor de un árbol si los usuarios quieren algo de sombra.