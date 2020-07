Quieren convertir la competencia de comer Hot Dogs en deporte profesional

El estadounidense Joey Chestnut hizo historia el sábado pasado, comiendo el récord mundial de 75 hot dogs en 10 minutos, para consolidar aún más su legado como el mejor comedor de todos los tiempos. Su victoria dominante en el famoso concurso Nathan’s Hot Dog Eating este año, lo vio derrotar a sus enemigos por un margen de 33 hot dogs y bollos.

ESPN transmitió la hazaña de Chestnut, de 36 años, en una edición que lo mostraba junto con otros atletas que han ganado la misma competencia o título en el transcurso de sus carreras. Esa lista incluía los 12 títulos del Abierto de Francia de Rafael Nadal, y los 11 anillos del campeonato de la NBA de Bill Russell. Un tuit de CBS Sports mostró una foto de los 12 campeonatos combinados de Michael Jordan y Tom Brady superados por los 13 títulos de comida de hot dogs de Chestnut.

Efectivamente, un hombre que se traga hot dogs en un evento anual está siendo mencionado en la misma estratosfera como los mejores jugadores de baloncesto y fútbol de todos los tiempos.

Las comparaciones aparentemente sarcásticas provocaron diferentes reacciones en las redes sociales. Un usuario tuiteó: «posiblemente el atleta más dominante de la historia» en referencia a los logros de Chestnut. Otro usuario tuiteó: «un poco ofendido porque estamos comparando los campeonatos de Joey Chestnut con Rafael Nadal y Bill Russell? Chiste total».

La reacción plantea la pregunta de si la destreza competitiva de Chestnut debe tomarse lo suficientemente en serio como para compararla con la gloria de algunos de los mejores atletas en la historia del deporte. ¿Cuál debería ser exactamente el barómetro?

Si se basa en la capacidad atlética, ¿los conductores de NASCAR están descalificados como atletas? Si se trata de otros aspectos, seguramente hay una gran cantidad de deportes olímpicos que olvidamos que existen hasta que los Juegos se emiten durante tres semanas cada dos años. ¿Se trata de dedicación o impulso interno? Porque los comedores competitivos entrenan durante todo el año, y Chestnut también ha eclipsado los récords mundiales de hamburguesas Big Mac y alitas pollo Hooters.

Algunos detractores no están convencidos. El autor británico Colin McGinn dijo en 2014 que la alimentación competitiva es «casi una parodia de un deporte. Supongo que en cierto sentido hay una persona que ejerce cierta habilidad, pero al mismo tiempo, lo hace al servicio de algo que es simplemente llamar la atención sobre el cuerpo orgánico».

En el documental de ESPN 30 for 30, «The Good, the Bad, the Hungry», el presidente de Nathan’s Hot Dog Eating Contest y el MC George Shea expresaron su deseo de convertir la alimentación competitiva en un deporte respetado, a la par de la lucha profesional (de ahí surgió la idea del «Cinturón amarillo mostaza»). Shea ayudó a aumentar la popularidad del concurso de perros calientes al lanzar la federación de Grandes Ligas, y luego la Federación Internacional de Alimentación Competitiva.

La grandeza de Chestnut en su propio deporte no es discutible. Pero descifrar si sus logros son dignos de enfrentarse a las leyendas deportivas es otro debate, que probablemente se basará en puntos de vista subjetivos. Dondequiera que se encuentren las opiniones, está claro que el Día de la Independencia es la única en el año que Chestnut se consagra como héroe deportivo.