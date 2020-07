Por qué las personas mayores evitan las nuevas tecnologías

Richard Devitt, jubilado gastronómico de 86 años que vive en Massachusetts, no tiene cuenta de correo electrónico, y todavía usa un teléfono “con tapita”. «Sinceramente, no los necesito ni los quiero», dijo sobre los teléfonos inteligentes y las redes sociales. El hecho de que asistir a servicios religiosos, fiestas de cumpleaños, e incluso citas médicas ahora requiera iniciar sesión online, no lo ha hecho cambiar de opinión.

Existe la idea generalizada de que las personas mayores son tecnológicamente analfabetas o no les gustan los dispositivos, pero ese no es necesariamente el caso. Lo que sucede, en cambio, es que los adultos mayores adoptan tecnología que les resulta útil, y se resisten a la tecnología que no les sirve.

En tiempos normales, eso puede ser problemático cuando se trata de presentar formularios online o acceder a los resultados de un examen médico. Pero en la pandemia, cuando la conectividad a Internet impulsa el compromiso social y la atención médica, este concepto erróneo podría ser mortal. Aproximadamente el 27 por ciento de los estadounidenses mayores de 65 años no están online, y entender por qué es clave para cambiarlo. Si las empresas diseñaran dispositivos y software con valor para las personas mayores, menos adultos mayores se encontrarían al otro lado de la brecha digital. Durante una pandemia, eso podría salvar vidas.

Según una investigación reciente del Centro de Investigación Pew, en 2020 el 73 por ciento de las personas mayores de 65 años en los EE. UU. usa Internet, en comparación con el 14 por ciento en el año 2000.

Cuanto mayor es la persona, menos probabilidades tiene de adoptar Internet, redes sociales o teléfonos inteligentes, pero aquellos que han adoptado estas tecnologías, las usan mucho y aprenden nuevas habilidades para hacerlo. En muchos de esos casos, la verdadera barrera de entrada no es tecnológica, es personal.

Las personas mayores aprenden nuevas habilidades tecnológicas cuando esa tecnología tiene valor para ellos. Devitt afirmó que confiaba en ser capaz de dominar Facebook o un teléfono inteligente si quisiera. «Cualquiera puede resolverlo», dijo, «pero no quiero usar mi tiempo para hacerlo». La parte más triste sobre el negocio de los restaurantes, dijo Devitt, fue observar a la gente entrar para celebrar eventos y «tan pronto como se sentaban, sacaban sus teléfonos». El hombre ve tantos adultos mayores como jóvenes pegados a sus teléfonos, y no quiere ser uno de ellos. La pandemia tampoco hace que las redes sociales sean atractivas. En cambio, Devitt y su esposa continúan teniendo llamadas telefónicas semanales con la familia.

Lawrence Stephens, un anciano de 91 años de Mississippi, tiene una relación pasiva con Facebook. Accede a él para ver qué está pasando, especialmente cuando su nieta está de viaje, pero «no se atrevería» a publicar nada. Stephens comprende lo que muchos usuarios de redes sociales de todas las edades no hacen: “Una vez que entras, olvidas que estás hablando con millones de otras personas. Cualquiera puede verte». Muchos ancianos tienen problemas de privacidad y con buenas razones. Los estafadores utilizan una variedad de tecnologías para dirigirse a los adultos mayores hasta tal punto que el FBI publica advertencias en su sitio web.

Si bien las personas de todas las edades se preocupan por la privacidad de los datos, esas preocupaciones impiden que algunas personas mayores, como Stephens, utilicen las redes sociales. «Atesoro mi privacidad y lo pienso un poco», dijo Stephens, al recordar cómo había ordenado máscaras online en Walmart recientemente, y se sorprendió al saber que la compañía había retenido toda su información personal de cuando compró una herramienta allí tres años antes. «Venderán esta información para que todos sepan cuán imbécil soy», dijo Stephens.

Bran Knowles, un investigador que se enfoca en la cruza entre los sistemas de datos y la responsabilidad social, estudia cómo los adultos mayores utilizan la tecnología, y por qué usan o no ciertos dispositivos o plataformas. Sus hallazgos de que el uso de la tecnología se trata de elecciones, refleja las experiencias de Devitt y Stephens. A menudo, la barrera es «una desalineación de valores y productos», dijo Knowles, “las compañías tecnológicas no ven a las personas mayores como partes interesadas válidas».

La suposición de que las personas mayores están «alienadas» por la tecnología, un verbo que Knowles evita debido a su pasividad implícita, ignora la esencia de su investigación: que la resistencia de los adultos mayores a la tecnología es una opción basada en valores. Por lo tanto, muchos adultos mayores se resisten a algunas tecnologías, y adoptan otras. Stephens usa su computadora y el software TurboTax para negociar en el mercado de valores y para declarar impuestos. Apple es «una de sus compañías favoritas», y se compró un iPhone hace un año. Pero a pesar de lo útil que puede ser el teléfono, «es como una correa», por lo que rara vez lo usa. «Cuando quieres pensar un poco y no ser interrumpido, los teléfonos inteligentes no son buenos», dijo Stephens.

Incluso durante una pandemia, muchos adultos mayores permanecen desmotivados para cruzar la brecha digital. La crisis de COVID-19 podría perpetuar la idea errónea peligrosa de que las personas mayores que resisten la tecnología no pueden o no quieren ser alcanzadas. Tampoco es cierto, y esa suposición podría perpetuar las consecuencias mortales de la discriminación por edad, al desalentar a las personas y las corporaciones a invertir en iniciativas nuevas o diferentes.

La discriminación por edad puede convertirse en culpa de las víctimas cuando las organizaciones descartan las necesidades de los adultos mayores. Si alguien no puede completar un formulario online para obtener asistencia del gobierno en la crisis actual, o no puede encontrar la manera de usar Zoom para una consulta médica, Knowles teme esta respuesta: “Bueno, debería haber aprendido cómo usar internet, no es nuestro problema «.

Al mismo tiempo, a Knowles le preocupa que los adultos mayores a veces crean que no tienen más remedio que adoptar la tecnología, y que la pandemia podría exacerbar esa creencia. Ese ultimátum percibido podría equivaler a lo que Knowles llama una «concesión moral a la industria de IT», o una justificación de la continua exclusión de las personas mayores de sus mercados.

Si las empresas continúan ignorando las razones basadas en el valor, los adultos mayores se resistirán a diversas tecnologías, y no lograrán acomodar a esos usuarios potenciales, nunca se darán cuenta de que siempre han estado haciendo la pregunta equivocada. No se trata de «cómo hacer que las personas mayores usen la tecnología que tenemos», dijo Knowles. La verdadera pregunta es: «¿Cómo hacemos para que los mayores realmente quieran la tecnología?»

Vía