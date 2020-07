Ganador de lotería reclama su premio vestido de Darth Vader

Un jamaicano habría querido viajar a una galaxia muy, muy lejana después de ganar un premio de más de $95 millones de dólares jamaicanos (aprox USD 650.000).

El afortunado ganador, identificado solo como W. Brown, hizo una breve aparición vestido como Darth Vader para recoger su premio, según informaron los medios locales jamaiquinos.

Al parecer, Brown usó un disfraz para mantener su identidad oculta y así garantizar su seguridad y su nueva fortuna.

Simone Clarke-Cooper, vicepresidenta de Group Corporate Communications en Supreme Ventures Limited, dijo que no es raro que las personas oculten sus identidades después de una ganancia inesperada, particularmente en los condados con altas tasas de criminalidad,

“Desafortunadamente, Jamaica no es como otros mercados. En otros mercados, no necesariamente lo hacen, pero aquí creo que optan por hacerlo para mantenerse a salvo. No les vamos a prohibir que lo hagan, porque su seguridad también es de suma importancia para nosotros”, dijo.

El hombre había comprado el boleto ganador en el bar Di Endz Sports, en la ciudad de May Pen, Jamaica.

«No compro regularmente en ese lugar, generalmente compro mis boletos en Old Harbor o Spanish Town, pero estaba en la carretera, así que me detuve allí», dijo.

Brown dijo que ha jugado el mismo conjunto de números: 08, 09, 10, 19, 27 y 30, con pocos cambios en los últimos 20 años, y que siempre supo que ganaría el premio gordo y cambiaría su vida para siempre.

“La vida siempre ha sido muy dura. Vengo de una familia pobre, a veces no podía asistir a la escuela porque mis padres no tenían dinero, pero me dije que Dios me ayudaría algún día para que yo pueda ayudar a mi familia”, dijo.

El hombre se enteró de su buena fortuna cuando vio el sorteo en vivo en la televisión.

“¡Escribí los números y vi que gané! Estaba emocionado y dije: ‘¡Finalmente lo tengo’! Luego me di una ducha y me fui a dormir”, dijo Brown, y agregó que todavía estaba pensando qué hacer con su dinero.

“Quiero decidir qué es lo mejor que puedo hacer antes de gastar algo. Tengo que decidir cuáles son mis objetivos, pero sé que quiero tener un autobús”, dijo el afortunado hombre.