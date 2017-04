Gana concurso de belleza para mujeres, pero lo descalifican por ser hombre

Un hombre de 20 años de la región de Sajalín Oblast (Rusia) fue noticia recientemente luego después de haber sido declarado ganador de un concurso de fotos en ropa interior para mujeres, organizado por una popular cadena de tiendas.

Andrey Nagorny se enteró del concurso de fotos online a través de su novia. Consciente de sus rasgos femeninos, decidieron tomar algunas fotos de Andrey vistiendo ropa interior sexy, y mandarlas al concurso, sólo por diversión.

La novia de Andrei lo peinó y maquilló, y presentó las fotos al concurso, mientras que un talentoso fotógrafo tomó las profesionales fotos. Suponían que los iban a tomar a broma, pero lo que no esperaban era que Andrey fuera declarado ganador.

La tienda de lencería declaró ganador de su concurso de fotografía al joven de 20 años, y le concedió el título de “Miss Palta”. Pero eso fue antes de que se contactaron con él para programar una sesión de fotos profesional, y supieran que era en realidad un hombre. Por miedo a cómo reaccionaría el público (en particular sus clientes) a un hombre que lleva ropa interior de mujer, decidieron descalificarlo y entregar el título a la primera finalista.

“El chico se ve muy similar a una chica, y ya que cualquiera podía participar en nuestro concurso, eligió participar también. Llegamos sus fotos, y al final el jurado lo eligió como ganador, fue seleccionado,” dijo la gerente de la cadena de tiendas de ropa interior que organizó el concurso. “Para la sesión de fotos final, elegimos tres chicas, él no participó, porque las fotos estarán disponibles para que las vea todo el mundo. Obviamente, no podíamos predecir cómo reaccionaría el público“.

Básicamente, el chico ganó, pero cuando los organizadores se enteraron de que la persona que en las fotos no era una mujer, decidieron que no podía ser el ganador. Al parecer, Andrey Nagorny ni siquiera recibió un premio consuelo, pero dice que no está decepcionado en absoluto, porque nunca esperaba ganar en el primer lugar.

En cuanto a la reacción del público a la decisión de los organizadores de descalificar a Andrei, no era exactamente lo que esperaban.

“¡Idiotas! Ahora él puede demandarlos fácilmente por discriminación de género. ¿Y ustedes pensaban que sólo las mujeres son discriminadas?”, escribió una persona en las redes sociales de Rusia.

“¡Están tan llenos de m*! ¿Por qué no se anuncian los requisitos de género desde el principio? ¿O le dan el primer premio a la dueña de la cadena de tiendas de ropa interior?” comentó otro.

Aparentemente su decisión fue contraproducente…

Sin embargo, controversia a un lado, la victoria de Andrey Nagorny fue bastante impresionante. Si así lo desea, probablemente podría convertirse en un exitoso modelo de moda andrógino, al igual que su compatriota, la supermodelo Stanyslas Fedyanin , o la sensación de Serbia Andrej Pejic.