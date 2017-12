Se casa con al menos 8 hombres, y desaparece con la dote

La policía en Tailandia está buscando una estafadora serial que aparentemente se casó con al menos ocho hombres en los últimos dos años, desapareciendo de sus vidas por completo luego de recoger el dinero de la dote de sus familias.

La “novia fugitiva” de la vida real, Jariyaporn “Nammon” Buayai, de 32 años, aparentemente había sido llamada estafadora en las redes sociales hace mucho tiempo, pero sólo apareció en el radar de la policía hace unos días, luego de que una de sus víctimas presentara una queja formal contra ella. Prasarn Tiamyam, de 32 años, afirma que recientemente vio un mensaje en Facebook advirtiendo a los hombres tailandeses que se mantuvieran alejados de Nammon, y la reconoció como la mujer con la que se había casado hace dos años, luego de que ella le dijera que había quedado embarazada. La mujer desapareció días después de la boda, con una dote de 200.000 THB (6.000 dólares) y nunca regresó.

Prasarn, que ahora se ha vuelto a casar, dijo a la policía que su ex esposa lo añadió a Facebook en febrero de 2015, y nueve meses después de su relación le dijo que había quedado embarazada y que debían casarse. Él estuvo de acuerdo, y tuvieron la boda en un balneario en la provincia de Prachuap Khiri Khan. Sólo cuatro días después del evento, Jariyaporn le dijo que tenía que ir a ayudar a sus padres con su negocio, y que estaría en contacto. Prasarn no pudo ponerse en contacto con ella después de eso, y después de un tiempo, recibió una llamada telefónica de una mujer que afirmaba ser la sobrina de su esposa, diciéndole que había perdido al bebé y que no debía tratar de contactarla nunca más.

El hombre, que afirma que Jariyaporn nunca accedió a dejarle conocer a sus padres durante su relación de nueve meses, sólo se dio cuenta de que había sido estafado después de ver el post de advertencia en Facebook.

Poco después que la historia de Prasarn Tiamyam apareció en los medios de comunicación, otros hombres se acercaron a acusar a Jariyaporn “Nammon” Buayai de estafarlos con la dote de su boda. Un hombre, que prefirió permanecer anónimo, le dijo a Khaosod que la novia serial lo añadió a Facebook en febrero de este año y lo engañó para que depositara una dote de 15.000 dólares en su cuenta bancaria antes de desaparecer. La mujer simplemente le hizo saber que no era un buen momento para que ella se casara, debido a un “mal horóscopo”.

Otra víctima, conocida sólo como “Wichit”, dijo que estaba en contacto con otros siete hombres que habían sido engañados por Nammon. La joven había contactado a todos ellos a través de Facebook, se acostó con ellos en su primera cita, y les dijo que estaba embarazada. Todos estuvieron de acuerdo en casarse con ella, y la novia huyó con su dote de boda.

Un post de Facebook fechado el 30 de agosto, que desde entonces se ha vuelto viral, afirma que Jariyaporn “Nammon” Buayai fue capaz de casarse con cinco hombres diferentes en sólo una semana, el mes pasado, aunque esto aún no ha sido confirmado por la policía.

Las autoridades están tratando esta extraña estafa con la mayor importancia, y han visitado recientemente a los padres de Nammon en la provincia de Nong Khai, sólo para descubrir que también habían desaparecido. Pudieron localizar a la hermana mayor de la mujer, quien dijo que había cortado lazos con la estafadora hace un tiempo, luego de que ella no pudiera devolver una deuda. Al parecer, le rogó a Jariyaporn que se entregara, porque estaba preocupada por el bienestar de sus padres.