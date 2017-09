Los medios de noticias no ganan dinero en Facebook, según un informe

Durante años los grupos editoriales se han mantenido en la esperanza de que todas sus inversiones en Facebook, en algún momento, pagarían dividendos en cuanto a ingresos. Pero un nuevo informe de WAN-IFRA (World Association of Newspapers and News Publishers) sugiere que, para la mayoría de los medios, eso todavía está lejos de hacerse realidad, y no están contentos con la noticia.

En una encuesta de casi 50 miembros de WAN-IFRA, el investigador de la Universidad de Oxford Grzegorz Piechota encontró que Facebook fue responsable de un promedio de siete por ciento de los ingresos digitales, con una media de sólo tres por ciento, a través de todos sus programas de ingresos. Una cuarta parte de los editores aseguró que no recibieron ingresos directos de Facebook.

En la estimación de Piechota, esto pone a Facebook por debajo de Google, YouTube y Spotify en términos de cuánto ingreso se comparte con los editores, aunque la falta de datos completos hace difíciles las comparaciones directas. Piechota concluye que, en general, “los ingresos compartidos por las plataformas líderes son demasiado bajos para financiar completamente las operaciones editoriales”, incluso para las organizaciones más grandes.

Piechota escribe:

Cuando WAN-IFRA nos pidió que investigáramos cómo ganan dinero los medios de noticias en Facebook, pronto nos dimos cuenta de que era una especie de “misión imposible”. En general, los editores realmente no ganan mucho dinero en Facebook.

Incluso los principales medios de noticias en Estados Unidos que han abrazado la idea de la publicación multiplataforma y han creado comunidades vibrantes en Facebook no han podido realmente monetizar su engagement con los productos de la plataforma. Esto es, obviamente, un área que Facebook puede mejorar, y dice que lo hará.

Otros datos muestran que, para la mayoría de los editores, Facebook sigue siendo ampliamente aceptado como canal de distribución: el 69 por ciento de los medios dijo que el objetivo principal del compromiso con Facebook es “distribuir mi contenido al público”, mientras que sólo el seis por ciento dijo que el objetivo era para “generar ingresos directamente en Facebook”.

Los medios, como era de esperar, no están muy contentos con la situación: sólo el 37 por ciento dijo que estaban satisfechos o muy satisfechos con el rendimiento de Facebook, ayudando a difundir su contenido de marca. Y el siete por ciento dijo que estaban satisfechos con las contribuciones de Facebook a sus negocios de publicidad en pantalla, que es el modelo para la gran mayoría de los medios de hoy.

La gran recomendación de Piechota sobre cómo los editores deben responder a esta realidad es ya conocida: los editores no están construyendo negocios fuertes en Facebook, y no deberían intentarlo. “Para monetizar el compromiso con Facebook y otras plataformas, los editores de noticias necesitan construir negocios sólidos fuera de esas plataformas en lugar de externalizar su futuro para ellos”, escribe.

Piechota también recomienda que los editores “cambien la dinámica de la competencia” con Facebook invirtiendo en modelos de negocio fuera de la publicidad. Del mismo modo, sugiere, mientras que Facebook es una preocupación central ahora, los medios deben entender mejor que Facebook es sólo un disruptor de tantos, y “los editores de noticias necesitan encontrar una respuesta estratégica a la disrupción digital de todo tipo de plataformas, no sólo de Facebook. La solución debe ser a largo plazo; uno no puede cambiar la estrategia cada vez que Facebook ajusta su algoritmo”.

