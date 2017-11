Lanzan una máquina dispensadora de tatuajes con diseños al azar

Si estás buscando hacerte un tatuaje, pero no tenés un diseño específico en mente, o si solo querés conseguir un tatuaje clásico a buen precio, la máquina dispensadora de tatuajes Get What You Want puede ser justo lo que estabas buscando.

Ubicada en la tienda de tatuajes Elm Street, en Dallas, Texas, la máquina está llena de diseños de tatuajes al azar envasados en plástico. Los clientes interesados ​​deben pagar USD 100 para girar la pequeña perilla y que la máquina libere un diseño de tatuaje al azar, que luego pueden tatuarse en forma gratuita en la tienda. Si bien no hay malos diseños en el pack, el propietario de la tienda anticipó que algunas personas pueden no estar satisfechas con su primer diseño, por lo que por USD 20 extra, obtienen otro turno. No es obligatorio tatuarse el diseño, pero la tienda establece que la tarifa por usar la máquina Get What You Get no es reembolsable.

“Todos son buenos: serpientes, cabezas de demonios…”, dijo un empleado de una tienda. “Todos estos tatuajes costarían entre 160 y 180 dólares… quizás 250.” Así que obtendrás un descuento considerable siempre y cuando estés dispuesto a arriesgarte.

Según la página de la tienda de tatuajes Elm Street, “Los tatuajes se completarán por orden de llegada. Si no hay cola, podés hacerte el tuyo de inmediato. Si todos los artistas están ocupados, es posible que tengas que concertar una cita.” La máquina dispensadora de tatuaje se dio a conocer hace un par de semanas, y la gente no se desesperó por probarla, pero la tienda planea mantenerla cerca durante un par de meses, y están considerando convertirla en una característica permanente.