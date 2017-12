Un bus de rescate para borrachos que se duermen en el último tren

En Japón las empresas de transporte público se enorgullecen de su precisión y puntualidad. Este es, después de todo, el país donde un tren que sale 20 segundos antes es motivo para una disculpa oficial.

Dicho esto, los operadores de trenes y autobuses saben que no pueden esperar una precisión tan perfecta de los pasajeros. Algunos de ellos cometerán errores, por lo que Nishi Tokyo Bus decidió ayudar a los pasajeros en la línea JR Chuo, que conecta el centro de Tokio con las afueras de la capital, con un autobús adicional en noches selectas, que parten después de que el último tren de la noche llega a su parada final.

El bus especial se llama “Oversleeping Rescue Bus”, pero el hecho de que coincida con la altura de las fiestas de fin de año de las empresas (llamadas “bonenkai” en japonés) es una indicación bastante clara de que Nishi Tokyo Bus espera que la mayoría de sus pasajeros suban al tren borrachas, se queden dormidas, y se pasen de donde querían bajarse.

La línea Chuo comienza en la estación de Tokio, en el centro de la ciudad, y termina en la estación Takao, en las estribaciones de una región montañosa que carece de hoteles baratos y restaurantes abiertos las 24 horas. Los juerguistas japoneses que no pueden llegar a casa, suelen pasar la noche esperando el primer tren.

Así que a la 1:05 am del 9, 16 y 23 de diciembre (para beneficio de aquellos que han estado bebiendo los viernes por la noche del 8, 15 y 22 de diciembre), el autobús de rescate Oversleeping partirá de la puerta norte de la estación Takao, como la salvación final para aquellos que se quedaron dormidos en el último tren expreso de la noche, que sale de la estación de Tokio a la medianoche y se detiene en Takao a las 12:55 a.m. Por 880 yenes (USD 7.85), el autobús llevará a los pasajeros de regreso a la estación Hachioji (ubicada al este de Takao), llegando a la 1:32 a.m. Mientras Hachioji todavía está bastante lejos del centro de Tokio, es el barrio más desarrollado de la zona, y tiene muchos lugares donde los asalariados alcohólicos pueden encontrar una cama, o un asiento para merodear hasta la mañana.

Este será el cuarto año de operación del Oversleeping Rescue Bus, y Nishi Tokyo Bus dice que el año pasado 75 personas hicieron uso de sus servicios durante los tres días. Sin embargo, la compañía no puede hacer nada para protegerte de un cónyuge molesto por tu embarazoso error, por lo que recoger un regalo de “lo siento” en Hachioji antes de que llegar a casa, ¡probablemente sea una buena idea!