Lanzan kits de lujo para ayudar a los ricos a sobrevivir desastres con estilo

🏴The Prepster Black 🏴 featured by @blessthisstuff @ft_howtospendit & @uncrate #preppi #prepster #prepsterblack #survivalkit #earthquake #earthquakebag #emergencykit @fieldnotesbrand @mastbrothers @malinandgoetz

A post shared by 🚩 The Prepster 🚩 (@preppi_survival) on Jun 28, 2017 at 4:15pm PDT