Generación Millennial: Tipología de los jóvenes consumidores de noticias

Las diferencias en el consumo de las noticias y la información entre los Millennials (el primer grupo de norteamericanos en crecer con la tecnología digital), y la generación anterior, son bastante amplias.

Sin embargo, el término Millennial, que cubre la categoría generacional de aquellos que nacieron entre los años 1980 y 1988, es demasiado amplio. La palabra (la implicancia de un grupo monolítico que no cambia con las diferencias de edad y de contexto) enmascara algunas diferencias importantes dentro de esta misma generación, en el modo en que ven el mundo, y siguen las noticias.

Un estudio de la agencia Media Insight Project, en colaboración con The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y el American Press Institute, afirma que los hábitos de los Millennials en cuanto a noticias e internet, pueden encuadrarse en cuatro tipos diferentes.

El informe, que se basó en un análisis profundo de la encuesta nacional 2015 de adultos entre 18 y 34 años, presenta una nueva tipología de los Millennials, y su relación con el uso de la información, y tienen importantes implicancias para los medios que quieren tenerlos entre su audiencia.

Los grupos son:



Los solteros

Estos son jóvenes Millennials entre 18 y 24 años, que acceden a la información y a las noticias más que nada topándose con ellas. En general no tienen aún familias conformadas o carreras establecidas. Pasan gran parte de sus vidas online poniéndose al día con sus círculos sociales, universitarios, o del trabajo.

Menos de un tercio de ellos paga por una suscripción de noticias digital o impresa. La mayoría navega en busca de actividades que tengan que ver con el entretenimiento, como juegos o streaming de música y películas. Sin embargo, las noticias no son completamente irrelevantes para este grupo. La mitad de ellos se mantiene al día con los acontecimientos mundiales, y muchos investigan opiniones contrarias a su propio grupo en las redes sociales.

Los exploradores:

Estos jóvenes Millennials, también en la franja de 18 a 24 años, buscan activamente noticias e información. Demográficamente son relativamente similares a los Solteros (no tienen aún familias conformadas o carreras establecidas), pero este grupo tiene más hombres que mujeres. Están altamente conectados (el 97% tiene smartphones), y están interesados en las noticias.

Están motivados por su creencia en los beneficios cívicos y sociales de estar al tanto de las noticias, y utilizan internet y las redes sociales tanto para obtener información, como para conectarse con otras personas.

Los dispersos:

Estos son los Millennials comprendidos entre los 25 y 34 años, que han comenzado a formar familias y son parte de la clase media. No suelen usar las noticias o la información con fines cívicos o sociales. En general se topan con la información antes que buscarla activamente, y la mayoría no paga por ninguna suscripción. También consumen menos noticias online y redes sociales que los otros Millennials, aunque la mitad de este grupo obtiene sus noticia online.

Los activistas:

Este grupo también está comprendido en la franja de los 25 y 34 años, pero a diferencia de los anteriores, tienen una actitud mucho más activa en cuanto a la búsqueda de información y noticias. Son racial y étnicamente diversos, y es el único grupo en donde la mayoría es no-blanca. Tienen suficiente experiencia en el mundo adquirida como para preocuparse sobre ciertos temas, y suficiente estabilidad en su vida como para dedicarle energía a estos temas. La mayoría de estos Millennials paga por una suscripción digital o impresa de noticias, y suelen estar al tanto de los eventos actuales, y reportarlos por razones cívicas. Consumen las noticias online, pero utilizan internet para fines sociales so de entretenimiento menos que los otros Millennials.

Comprender estos distintos segmentos dentro de la generación Millennial ofrece algo de claridad para los medios que buscan alcanzarlos. La data demuestra que no es acertado un único enfoque editorial hacia los Millennials, y que existen diferentes oportunidades de captarlos y comprometerlos para cada uno de estos cuatro tipos de Millennials.