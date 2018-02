Miralas antes de que sea tarde: las series y películas que abandonan Netflix en marzo

Todos los meses, Netflix incorpora a su catálogo nuevas series y películas, tanto producciones propias, como realizaciones de todo el mundo, desde los grandes estudios de Hollywood, hasta cine independiente o de productoras locales.

Pero también todos los meses una gran cantidad de contenidos se dan de baja de la plataforma, casi siempre porque caducan los contratos en los que los realizadores le ceden a Netflix la posibilidad de usar sus programas o sus films. Estas bajas suelen pasar desapercibidas para la mayor parte de los usuarios porque el servicio de video online no anuncia cuáles son los contenidos que desaparecen de su catálogo cada mes.

Por eso, para evitar quedarse con una serie por la mitad, o para los que están guardando una película para ver más adelante, en algún feriado o en las vacaciones, les anticipamos cuáles serán los contenidos que saldrán del catálogo de Netflix durante el mes de marzo. Esto no quiere decir que en el futuro algunos de ellos no puedan volver a incorporarse, pero al menos por unos meses no estarán disponibles para los usuarios de Latinoamérica.

Entre lo más destacado que abandona la plataforma este mes están Trainspotting, Pandillas de Nueva York, y Raising Arizona. Entre las series y novelas que dejarán de estar en Netflix estos días se destacan Misfits y Happy Valley. También dejan la plataforma varios programas infantiles y juveniles, como Chicken Little, y Charlie and Lola, entre otros.

A continuación, la lista completa, ordenada por fecha de salida:



28 de Febrero

Drácula de Bram Stoker

Chef

The Lord of the Rings: The Two Towers

Hitch

Despertares

01 de Marzo

The Nightmare Before Christmas

Dos Lunas (serie)

Quien ama a Gilbert Grape?

La Propuesta

Trainspotting

Jack and Jill

Mouk (serie)

El Código Da Vinci

9

Amadeus

En Brujas

Daredevil

Pandillas de Nueva York

The Ghost Writer

La Carretera

Abajo el amor

The Darkest Hour

Thanks for Sharing

Jason X

Nebraska

Chicken Little

Perros de la Calle

American Hustle

Mira Quien Habla

Hostel

03 de Marzo

Time Lapse

Louis C.K. – Live at the Beacon Theater

Robin Hood: Mischief in Sherwood (serie)

I, Robot

Here on Earth

A Christmas Carol

Patton

Raising Arizona

15 de Marzo

Africa (serie)

Misfits (serie)

Horseland (serie)

Happy Valley (serie)

Luther (serie)

Auschwitz: Inside the Nazi State (serie)

Planet Earth: The Complete Collection (serie)

The Musketeers (serie)

Wonders of the Universe (serie)

Call the Midwife (serie)

Wolf Hall (serie)

Charlie and Lola (serie)

A Young Doctor’s Notebook and Other Stories (serie)

The Paradise (serie)

Top Gear (serie)

The Office (U.K.) (serie)

Wallander (serie)

Whitechapel (serie)

Top of the Lake (serie)

Sarah and Duck (serie)