El mejor método para tener memoria es escribir apuntes a mano

La gente que toma apuntes a mano retiene la información mucho más que aquellos que tipean, por ejemplo, en notebooks.

La conclusión está extraida de un estudio reciente elaborado por psicólogos de la Universidad de California (UCLA) y Princeton y publicado en la revista Psychological Science. La investigación consistió en analizar qué tanta información habían logrado retener 300 estudiantes luego de una charla TED de 15 minutos. Compararon entonces a aquellos que habían tomado nota a mano con los que lo habían hecho con una notebook o netbook. A lo largo de tres experimentos similares concluyeron que tomar apuntes con una laptop puede ir en detrimentro de la capacidad de retener información sobre lo que se escribe.

El desempeño fue similar al recordar datos de la media hora anterior, pero hubo notorias diferencias en lo relacionado con la comprensión y explicación de conceptos.

Estos resultados de sólo unos cientos de estudiantes podrían no traducirse exactamente al resto del mundo, pero sí sugieren que las computadoras portátiles pueden no ser lo mejor para retener información. Los investigadores postulan que el efecto podría deberse al hecho de que mientras se escribe, es fácil de tipear textualmente lo que dice el orador, sin pensar realmente en ello. Tomando notas a mano requiere escuchar la información que se dijo, procesarla y luego resumir en sus propias palabras. Los estudiantes que tomaron notas en las notebooks tienden a escribir más palabras que las personas que escribieron a mano, pero cuando se les da la oportunidad de estudiar sus notas después, todo lo que el contenido adicional no ayuda mucho. Es más, los estudiantes que tomaron apuntes a mano se desempeñaron mejor en una evaluación una semana más tarde, tanto en las cuestiones de comprensión conceptual como en el contenido de los hechos.

“Puede ser que toman notas a mano realicen más actividades de procesamiento que los los que lo hacen en una computadora, por ende seleccionan la información más importante para incluir en sus notas, lo que les permite estudiar ese contenido de manera más eficiente”, escribieron los investigadores.