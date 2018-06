Un nuevo estudio revela por qué las periodistas son menos influyentes que los hombres en Twitter

Cualquiera que use Twitter sabe que es un mundo profundamente aislado e involucrado en sí mismo, dominado por hombres que hablan casi exclusivamente entre sí. Pero ahora hay investigaciones que pueden probarlo.

“Cuando los periodistas masculinos responden a otros periodistas, responden a otro periodista masculino el 91,5% del tiempo”, según un estudio que se publicará en el International Journal of Press / Politics, titulado “Twitter Makes It Worse: Political Journalists, Gendered Echo Chambers, and the Amplification of Gender Bias.”

De los 25 periodistas que recibieron la mayoría de las respuestas de reporteros políticos masculinos, cero fueron mujeres. Los conjuntos completos de datos, incluidos los nombres de los reporteros, están disponibles aquí.

El estudio también identificó a los 25 periodistas políticos a quienes los reporteros políticos masculinos retuitean más. De los 25, solo tres son mujeres.

“Descubrimos que los periodistas hombres eran más propensos a retuitear a otros periodistas, de hecho, cuando los periodistas masculinos retuitean, retuitean a hombres casi tres veces más a menudo que retuitean a mujeres”.

“Nunca antes había visto una significación estadística como esta”, dijo la autora principal Nikki Usher, que dirigió el estudio mientras era profesora en la Universidad George Washington.

El estudio incluye a todos los periodistas (impresos, digitales, de radio y televisión) con una cuenta pública de Twitter que tiene credenciales para cubrir el Congreso en un sitio de habla inglesa, incluidas algunas publicaciones británicas, como The Economist y The Guardian.

Las sesiones difíciles del Congreso son una forma decente de establecer un grupo de pares de reporteros de Washington. Las organizaciones de noticias deben mostrar que son medios de noticias reales, y los reporteros individuales deben demostrar que son periodistas reales. Y la lista es pública, a diferencia de los de la Casa Blanca. Aunque los reporteros de la Casa Blanca también suelen tener credenciales en el Congreso.

En total, los investigadores analizaron las cuentas de 2292 periodistas, el 57 por ciento de los cuales eran hombres, y el 43 por ciento mujeres.

Usher y sus coautores Jesse Holcomb y Justin Littman escriben que los patrones “sugieren que los hombres viven en una cámara de eco de género que promueve a otros periodistas hombres a expensas de las mujeres”. Las mujeres también terminan en su propio silo de género, tuiteando más a menudo con otras mujeres, pero su rincón de Twitter es mucho menos influyente.

Las mujeres tienen muchos menos seguidores que los hombres en total, y dentro de Twitter las mujeres son seguidas menos por otros periodistas de ambos sexos. De los 25 periodistas más seguidos por otros periodistas, solo cuatro son mujeres.

Los autores señalan que una de las razones por las que las mujeres tienen menos seguidores es que tuitean menos que los hombres. Las mujeres tuitean menos por todo tipo de razones válidas. Como en cualquier industria, existe la simple cuestión de tiempo para las mujeres con hijos en su carrera. Y luego está la plataforma en sí, ampliamente documentada como un lugar menos acogedor (en el mejor de los casos) para las mujeres.

Los autores concluyen: “No se trata de algoritmos, sino del comportamiento de los periodistas, especialmente los periodistas hombres, y las desigualdades estructurales en la profesión periodística”.

En un momento en que las cuestiones sobre el género y el poder están estallando en la política, el periodismo de Washington en Twitter es importante. #MeToo no solo es un movimiento que vive en Twitter, sino que la plataforma determina quién es visto como importante por personas influyentes en el periodismo político, y cuyas ideas se convierten en noticia. Nos dice quién importa. Y ahora mismo, las mujeres no importan mucho.

“Las voces de las mujeres simplemente no se escuchan”, dijo Usher.

Vía