Le donó un riñón a un completo extraño después de leer su aviso online

A principios de 2018, Jessica Morris, una odontóloga de 30 años del Condado de Orange, California, estableció una resolución muy especial para el año nuevo: salvarle la vida de alguien. A dos horas de allí, en San Francisco, el escritor David Nachere, también de 30 años, casi había perdido la esperanza de encontrar un donante de riñón, después de padecer una insuficiencia renal en etapa terminal durante seis años y medio, y estaba llegando a un acuerdo con la idea de morir. Pero decidió darle una oportunidad más, y publicó un anuncio por un riñón en Craiglist. Afortunadamente para él, Jessica estaba buscando una forma de cumplir la promesa que se había hecho, y se puso en contacto con él.

“Había estado buscando por un tiempo, pero seguía siendo solo una idea que quería hacer, en lugar de algo que realmente llevaría a cabo”, dijo recientemente Jessica. “Es fácil decir que harás algo, es otra cosa completamente diferente seguirlo. Fui bastante sincera con David, probablemente pensó que era raro. Estaba escéptico y esperanzado, pero se nota que se negaba a entusiasmarse demasiado con eso”.

Teniendo en cuenta lo que David había estado pasando la mayor parte de su vida, es fácil entender su escepticismo. Su primer riñón le falló cuando tenía solo tres meses, había soportado 27 operaciones a lo largo de su vida, y antes de saber que su segundo riñón estaba fallando, le diagnosticaron la enfermedad de Crohn. La vida no le había dado exactamente una mano ganadora, así que cuando escuchó de un total desconocido sobre una donación de riñón, tuvo que evitar emocionarse demasiado.

Además, la mayoría de las otras personas que lo contactaron sobre el anuncio, o querían miles de dólares para continuar la conversación, o tenían su base en otros países y solicitaban ayuda para inmigrar a los Estados Unidos. El resto nunca respondió el correo electrónico de seguimiento de David. Pero luego llegó el mensaje de Jessica.

“Estaba 100% escéptico”, contó David. “Supuse que era una estafa. Estaba muy al tanto cuando comencé a hablar más con ella, pero ya me habían timado”.

Incluso después de que se conocieron y de que todo marchara bien, David no podía creer que tendría otra oportunidad en la vida. Pero luego obtuvo la confirmación de que Jessica era compatible, y se le pidió que programara la cirugía.

“David no entendió que su vida realmente iba a cambiar, hasta que recibió la llamada para programar la cirugía”, recordó Jessica.

Después de dos meses de cuidadosa preparación, que incluyeron docenas de pruebas, análisis de laboratorio, innumerables radiografías y una evaluación psiquiátrica, Jessica y David fueron a una cirugía juntos, y ella le dio una parte de sí misma para que pudiera seguir viviendo.

Ambos se están recuperando, y aunque este tipo de cirugía conlleva el riesgo de complicaciones significativas, tanto David como Jessica se están enfocando en lo positivo de que la operación fue un éxito, y ambos encontraron a un amigo de por vida el uno en el otro.

“Probablemente será mi amigo para siempre. Él tiene una parte de mí de por vida, por lo que no tiene otra opción “, dijo Jessica en tono de broma, y ​​agregó que esperan viajar juntos pronto.

“Ella me dio un propósito para vivir, me dio esperanza”, dijo David. “Incluso si hubiera resultado que no fuera lo suficientemente saludable o que no podía donar, o simplemente algo, ella me dio algo que yo no tenía”.