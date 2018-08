Cómo usar tu smartphone sin dejar rastro (Parte I)

Cada vez que usás tu teléfono para participar en un chat grupal, mirás un video de YouTube o buscas en Internet, dejás un rastro de actividad digital. Esta huella puede comprometer tu privacidad la próxima vez que un amigo tome prestado tu dispositivo. También pone en riesgo tu información personal si el teléfono cae en manos de la gente equivocada.

En esta guía, te explicamos cómo evitar que tu dispositivo inicie sesión y almacene datos donde otras personas puedan tropezar fácilmente con ellos. Nos enfocaremos en la limpieza del almacenamiento local del teléfono, en lugar de limitar la información que las aplicaciones envían a la nube.

Modo incógnito

El navegador web de tu teléfono, como el de tu computadora, ofrece un modo de navegación incógnito o privado de limitación de datos. Cuando abrís una sesión en este modo, la aplicación olvidará las páginas que visitás y las palabras clave que buscás tan pronto como cierres la ventana.

Sin embargo, la navegación privada no te hace invisible. Por ejemplo, si iniciás sesión en el portal web de Facebook en modo incógnito, la red social registrará tu actividad. Tu proveedor de servicios de Internet (ISP) también verá tu navegación, y también puede registrar tu comportamiento online. Para ocultar tu navegación del ISP, deberás confiar en una red privada virtual (VPN). Pero si simplemente pretendés limpiar el registro que queda en el almacenamiento local de tu teléfono, este modo va más que bien.

El proceso para usar este modo dependerá de la aplicación de navegador que uses. Por ejemplo, para iniciar el modo incógnito en Chrome, tocá el botón Menú (tres puntos) en la esquina superior derecha de la página, y elegí Nueva pestaña de incógnito. Si olvidás navegar de incógnito, aún podés borrar tus datos guardados. Simplemente pulsá Menú> Configuraciones> Privacidad> Borrar datos de navegación.

Para los usuarios de iPhone que dependen de Safari, tocar el ícono Mostrar páginas (dos cuadrados) en la esquina inferior derecha de la pantalla y elegir Privado. Ahora, cuando tocás el botón Más para abrir una nueva ventana, será de incógnito. Para borrar los datos recopilados fuera del modo privado, abrí la aplicación Configuración y seleccioná Safari> Borrar historial y datos del sitio web.

Borrar mensajes

A menos que uses una aplicación de chat con mensajes de que se autodestruyen, guardará registros de tus conversaciones. Por supuesto, a la mayoría de la gente le gusta revisar sus comunicaciones anteriores, pero no necesitás preservar cada momento de un hilo de años. Podés eliminar estas conversaciones antiguas manualmente, o probar una opción que consuma menos tiempo: borrar automáticamente el historial de chat después de que haya transcurrido un período de tiempo determinado.

En iOS, abrí la aplicación Configuración, andá a Mensajes> Guardar mensajes y configurá los mensajes para que desaparezcan automáticamente después de 30 días. Dentro de la aplicación, podés borrar manualmente las conversaciones de la pantalla frontal: deslizá hacia la izquierda en la secuencia, y luego tocá el botón Eliminar.

Desafortunadamente, no todas las aplicaciones de chat ofrecen esta función de eliminación automática. Para no dejar rastros de conversaciones en tu teléfono, es posible que debas volver a la eliminación manual. Esto puede llevar mucho tiempo, pero no es difícil. Por ejemplo, en la aplicación de SMS predeterminada de Android, Mensajes, eliminás una conversación al presionarla largamente, y luego presionar el ícono de la Papelera en la esquina superior derecha de la pantalla.

Algunas aplicaciones facilitan la purga de todo tu historial a la vez. En el caso de WhatsApp, abrí la aplicación y andá a Configuración> Chats> Historial de chat> Eliminar todos los chats. Luego, ármate un recordatorio para revisar periódicamente y volver a borrar tus últimos mensajes.

Otra solución es enviar sólo los mensajes de autodestrucción mencionados anteriormente. Las aplicaciones con esta opción incluyen Telegram, Messenger, Facebook Messenger y Snapchat.