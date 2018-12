Los mejores discos de tango de 2018

El 11 de diciembre se celebra en la Argentina el Día Nacional del Tango. La fecha fue elegida porque coincide con la del nacimiento de Carlos Gardel (1890) y Julio de Caro (1899).

Hace unos años, varias semanas antes de la fecha, empecé a contactar a distintas discográficas para preparar un artículo que recopile los mejores discos de tango editados ese año, con la idea de publicarlo el 11 de diciembre a modo de balance y de homenaje al Día del Tango. No tuve éxito: solo un par de discográficas independientes podían aportar algunos títulos a la lista. Los jefes de prensa de las tres o cuatro multinacionales no lograron dar con alguien en las compañías que les pueda decir si habían sacado ese año algún disco de tango. “Seguro hubo algún compilado o reediciones”, contestaron varios, pero ni siquiera obtuve precisiones sobre eso.

Spotify y el resto de las plataformas de música por streaming todavía no eran masivas en nuestro país, ni para los usuarios ni para los propios músicos, así que fui a buscar a Bandcamp, seguro de que encontraría lo que las discográficas no habían querido editar y los músicos habían publicado por su cuenta. Así fue que salió este artículo con “10 discos de tango para bajar gratis”. El año pasado volví a la carga y con Spotify más popularizado, pude publicar sin apelar a las discográficas una lista de los mejores 17 discos de tango de 2017.

Este año la idea era ir por más y tratar de recopilar todos los discos de tango que se hayan publicado en Argentina o al menos todos aquellos que estén disponibles en las plataformas de música digital. No estoy seguro de haberlo logrado y por eso el título de la nota sigue siendo “los mejores”, pero estoy casi seguro de que, si no son todos, estuve bastante cerca. Me hubiera encantado que fueran muchos más, pero lo que no se puede negar es que son de una calidad, una variedad y una originalidad impensanda en otros géneros supuestamente más “modernos”.

Obviamente si alguno se me pasó, agradeceré que lo agreguen aquí debajo, en los comentarios de la nota.

Como en las notas anteriores, no se trata de un ranking, sino de un listado con ¿todo? lo que se editó en el género, pero como son más de 30 traté de ordenarlos temáticamente para orientar un poco al lector si es que prefiere algún “subgénero” por sobre otro: solistas masculinos, solistas femeninas, orquestas, etc. A pesar de todo, algunos discos podrían entrar en más de una categoría, pero fueron acomodados en la que me pareció más representativa. Y otros son directamente imposibles de encasillar y por eso están bajo la etiqueta de “Cruces”, donde el tango se encuentra con el rock, con el blues, con la electrónica, con el jazz.

Y al final, como yapa, va de regalo una playlist de tangos para chicos que vengo armando hace un par de años y que por suerte cada vez crece más.

ORQUESTAS y GRUPOS

Ahora y siempre – Orquesta Típica Fernández Fierro

Hoy Misteriosa – Orquesta Típica Misteriosa Bs As

Besos brujos – Orquesta Romántica Milonguera

D’Arienzo en el corazón – Pablo Ramos y Los herederos del compás

Gobbi Inédito – Cristian Asato y la Orquesta escuela de tango

Vigor Tanguero – Pedro Giraudo

Ritmo de Ciudad – Damián Torres Quinteto

Tanguera – Diego Schissi Quinteto

Hasta la milonga siempre – Cuarteto Mulenga

Mistonguero – Mistonguero

Depredamor – Siniestra

Río Imaginario – Juan Fracchi

Cambiando cordaje – Rubín Lacruz Heler Nikitoff

Mano Sinistra – Orquesta silbando

SOLISTAS MASCULINOS

Castiellos – Cucuza y Mateo Castiello

Tango Cosmopolita – Omar Mollo

Tango Tango Vol 3 – Chino Laborde y Dipi Kvitko

Pasional – Jorge Vázquez

Todo es amor – Cristian Chinellato

Troilo por Mederos, en su huella – Rodolfo Mederos

SOLISTAS FEMENINAS

Puñal de sombra – Lidia Borda

Martingala – Julieta Laso

Volver con sol – Gabriela Torres

María y Pablo – María Graña y Pablo Estigarribia

Sin lágrimas – Delia Mucci

Reflejo – Melina Liberati

Suelo natal – Viviana Scarlassa

CRUCES

Tango Fado Duo – Daniel Binelli y Pedro Da Silva

Tangos de la posverdad – Juan Pablo Navarro Sexteto

Cruces urbanos – Quinteto Negro La Boca

Vivo en Buenos Aires – Thanghetto

Sie7e – Altertango

Tango Negro – Tangoloco (Daniel García Quinteto)

Saxo Rioplatense – Miguel de Caro

Piazzolla: Seis estudios tanguísticos – Jorge Retamoza

BONUS TRACK



Tangos para chicos