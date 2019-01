Adolescente “demasiado tímido para pedir indicaciones” vaga por Singapur durante 10 días

Zhang Daming, un joven de 18 años de Malasia, supuestamente pasó 10 días vagando por Singapur, porque era demasiado tímido para pedir indicaciones, luego de no poder encontrar el camino hacia el edificio de apartamentos en el que se alojaba.

Según los informes, Zhang viajó desde Malasia a Singapur el mes pasado para buscar trabajo, y estaba compartiendo un departamento en la ciudad con un amigo que había estado trabajando allí durante algún tiempo. El día de su desaparición, el compañero de cuarto de Zhang Daming le dio 50 SGD (USD 37) para comida antes de irse al trabajo, ya que el joven de 18 años solo tenía dinero malayo. Usó parte de ese dinero para almorzar en un café cercano, pero no se molestó en estar atento a los carteles para ayudarlo a encontrar el camino de regreso, y al salir del café, rápidamente se dio cuenta de que no sabía cómo hacer para volver al edificio de apartamentos de su amigo.

“Caminé a un café cercano para almorzar, pero no pude encontrar el camino de regreso al apartamento de mi amigo”, recordó Zhang. “Estaba tan confundido, todos los apartamentos me parecían iguales, y no podía reconocer el camino de regreso en absoluto”.

Para empeorar las cosas, Zhang había dejado su teléfono, su pasaporte y todo el dinero malayo que había traído con él en el departamento, pensando que regresaría justo después del almuerzo. Así que no había forma de que contactara a su amigo para pedirle ayuda, aparte de pedirle a alguien que le diera instrucciones o pedir un teléfono prestado. Pero al parecer eso tampoco era una opción.

“Soy muy tímido. No sé cómo son los singapurenses, así que no me atreví a pedirles ayuda o pedirles un teléfono. Tampoco pude encontrar una sola estación de policía”, dijo el adolescente después de su rescate.

Así que, en lugar de pedir ayuda a los lugareños, pasó los siguientes 10 días vagando por la ciudad, durmiendo fuera de los edificios de apartamentos por la noche, utilizando los baños de centros comerciales y restaurantes, y comprando arroz económico con lo que quedaba del dinero que su amigo le había dejado.

“Las primeras 24 horas, no me atreví a dormir. Caminé desde la mañana hasta el amanecer”, dijo Zhang. Pero las cosas se pusieron realmente mal después del octavo día de su extraña aventura, cuando se acabó el dinero.

“Pasé los siguientes dos días mendigando a extraños”, dijo el joven. “Estaba hambriento y deshidratado, así que me obligué a mendigar. Pero no me atreví a preguntarles a todos, solo pregunté a seis o siete personas en dos días. Algunas amables personas me dieron uno o dos dólares”.

Ese dinero solo era suficiente para que Zhang comprara agua, pero afortunadamente para él, no tuvo que pasar hambre mucho tiempo, ya que el 6 de enero un vecino lo reconoció por un anuncio de personas desaparecidas, y notificó a las autoridades. Fue encontrado en un patio de recreo a 6 kilómetros del apartamento de su amigo. Según se informó, su compañero lo había reportado como desaparecido después de que no regresara a casa el día de su desaparición.

Zhang Daming fue puesto en un autobús con destino a Kuala Lumpur hace un par de días. Dijo a los periodistas que no volverá a Singapur por temor a perderse de nuevo.