4 aplicaciones para comprobar si tu dispositivo Android funciona correctamente

Tu teléfono inteligente tiene una gran cantidad de componentes en su interior. Si uno de estos componentes no funciona correctamente, puede arruinar toda tu experiencia.

Pero, ¿cómo saber exactamente qué es lo que está mal en tu dispositivo? Tal vez está un poco lento, o la navegación web en datos móviles o Wi-Fi se siente pesada. ¿Qué tal si compraste un dispositivo Android de segunda mano, y querés comprobar que todo funciona bien?

Sea cual sea el problema, hay aplicaciones que te ayudarán a descubrir qué está mal con tu teléfono Android. Incluso si no tenés un problema específico, es bueno realizar un chequeo del smartphone para asegurarte que todo esté funcionando bien.

Phone Check (and Test)

Phone Check (and Test) es una de las mejores aplicaciones de comprobación de hardware de Android que puedas obtener. La aplicación funciona de manera similar a la aplicación de escritorio CPU-Z, brindando un resumen completo de las especificaciones del hardware de tu teléfono, al tiempo que agrega una amplia gama de opciones de verificación de hardware.

Las opciones de comprobación de hardware incluyen:

Baja memoria y sugerencias

Comprobación de la batería y prueba de carga

Wi-Fi y control de radio

Pruebas de audio para altavoces, micrófonos, conector para auriculares y botones de volumen

Pruebas de visualización, como píxeles muertos y consistencia de color

Rastreo GPS y pruebas de localización

Estrés térmico

CPU, memoria y controles de estrés de almacenamiento

La app es muy fácil de usar. La opción Monitor proporciona una descripción básica del estado actual de tu teléfono, incluida la carga de la CPU, la carga de la batería y el estado general, y tus conexiones de red actuales.

La aplicación Phone Check sugiere activar Wi-Fi, Bluetooth y NFC, asegurándote de tener al menos un 30% de batería, y realizar las pruebas usando la energía de la batería (en lugar de la toma de corriente). Cuando estés listo, presiona el botón Probar teléfono y mirá cómo se desarrolla la magia de prueba del smartphone Android.

Descargar: Phone Check (and Test) (Gratis)

Phone Doctor Plus

Phone Doctor Plus es como una pequeña consulta al médico… pero para tu teléfono. La aplicación permite ejecutar una serie de controles de hardware del sistema para garantizar que cada bit de tu teléfono funcione correctamente.

Phone Doctor Plus tiene alrededor de 30 pruebas de hardware para tu teléfono inteligente Android, que incluyen:

Sensores de movimiento, incluyendo giroscopio, acelerómetro y sensores de proximidad

Pruebas de pantalla, incluidos píxeles muertos y capacidad de respuesta de la pantalla táctil

Pruebas de conexión celular y de red

Pruebas de sensores de humedad, presión y temperatura

Memoria, almacenamiento, y benchmarking de CPU

Descargar: Phone Doctor Plus (Gratis)

Dead Pixels Test and Fix

Las dos aplicaciones anteriores encuentran píxeles muertos, pero no los arreglan después. Si Phone Doctor Plus o Phone Check muestran uno o dos píxeles muertos, podés pasar a la aplicación Dead Pixels Test and Fix.

Esta aplicación gratuita ejecuta un escaneo similar al de otras aplicaciones de solución de problemas de Android, identificando los píxeles muertos. Algunos píxeles atascados son defectos de hardware y no pueden ser corregidos por ninguna aplicación. Sin embargo, otros necesitan alternar entre sus tres opciones (rojo, verde y azul) las veces suficientes para actualizarlas.

Dead Pixels Test and Fix intenta reparar defectos parciales de subpíxeles, subpíxeles atascados, píxeles muertos, defectos de puntos oscuros y brillantes e imágenes fantasma. El proceso puede tardar desde unos pocos minutos hasta más de una hora en ejecutarse. El desarrollador advierte que si no ves ninguna mejora en unas pocas horas, la aplicación desafortunadamente no podrá solucionar su problema.

Descargar: Dead Pixels Test and Fix (Gratis)

AccuBattery

La vida de la batería y la degradación son algunos de los aspectos más molestos de tener un dispositivo móvil. Su batería parece estar funcionando bien en un momento, luego, al siguiente, se bloquea con el 25% restante de carga. Hay una razón para eso: las baterías tienen una vida limitada, y la gran mayoría de nosotros no mantenemos esas baterías de manera eficiente.

La aplicación AccuBattery no soluciona mágicamente los problemas de la batería. Si tu batería está muerta, ninguna aplicación puede ayudarte. Sin embargo, AccuBattery se ejecuta a través de una lista de comprobaciones específicas del estado de la batería, en un intento de averiguar dónde se encuentra tu batería en su ciclo de vida.

La aplicación presenta información útil, como la capacidad actual de la batería en comparación con la capacidad prevista (y, por lo tanto, el nivel de desgaste). También aprenderá cuánto desgaste soporta tu batería con cada carga, y cómo se usa la potencia de cada aplicación, junto con la velocidad de descarga general.

Descargar: AccuBattery (Gratis, versión premium disponible)

Vía