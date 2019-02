Alguna vez tenía que ocurrir

Este jueves se conoció una carta de la AMIA (la mutual más importante de la colectividad judía en la Argentina) en la que le piden a la dirección de la DAIA (la representación política más importante de esa colectividad) que se desista de la denuncia judicial contra la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum con Irán (denuncia inicial del fallecido fiscal Alberto Nisman por encubrimiento de los sospechosos del atentado).

“Consideramos que mantener esa querella es perjudicial para la comunidad en general y afecta en particular a la AMIA en su gestión específica”, dice la misiva escrita el 22 de enero pasado y dirigida al presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits. “Cabe recordar que fue la oposición firme de la AMIA la que logró que el pacto de nuestro país con el enemigo de Israel nunca entrara en vigencia”, afirman.

Creen que si la DAIA deja de impulsar la investigación judicial por la cual la ex mandataria fue procesada, por encubrimiento y hasta por traición a la patria por el juez Claudio Bonadio (quien también ordenó su desafuero), se repararía “un grave error de la gestión anterior, empezará a tomar distancia de una causa que está en el centro de la famosa grieta que divide a la mayoría de los argentinos, división que por cierto no nos representa”.

La carta, en principio para que no trascendiera públicamente, lleva las firmas del vicepresidente primero, Ariel Eichbaum, y del secretario general Darío Fernan Curiel.

Según se explicó el presidente de la AMIA, Agustín Zbar, no firmó la carta porque estaba en Israel pero ratificó su contenido en La Nación TV: “No me animo a decir que el memorándum era un pacto de impunidad con Irán. Les tengo que dar el beneficio de la duda. Había gente que creía que el memorándum de entendimiento con Irán era una manera de esclarecer la causa. No puedo asignarles ‘mala fe’ pero fue una decisión tremendamente desacertada y muy perjudicial para el país”.

En buen romance, la AMIA considera que la acusación de Bonadío, que en su momento fue desechada por el juez Daniel Rafecas por inexistencia de delito, está infectada por la política.

Por primera vez, tratan de despegarse del juego perverso en el que la conducción de la DAIA, la anterior y esta, los hizo ingresar.

La causa por el Memorándum con Irán se sostuvo gracias al impulso del gobierno, el interés de los países enfrentados a Irán (Estados Unidos e Israel) y la conducción de la DAIA.

Es muy probable que el juicio oral, que debería comenzar este año, revele esta trama y la debilidad de la acusación (el Memorando no entró en vigencia, como bien señala la carta). Es como si se hiciera un juicio por un asesinato sin que haya existido un muerto.

Está claro que un sector importante de la colectividad judía argentina no quiere seguir siendo parte de este oscuro entramado con claras consecuencias políticas.

En algún momento tenía que ocurrir.