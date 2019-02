Miralas antes de que sea tarde: las series y películas que abandonan Netflix en marzo

Todos los meses, Netflix incorpora a su catálogo nuevas series y películas, tanto producciones propias, como realizaciones de todo el mundo, desde los grandes estudios de Hollywood, hasta cine independiente o de productoras locales.

Pero también todos los meses una gran cantidad de contenidos se dan de baja de la plataforma, casi siempre porque caducan los contratos en los que los realizadores le ceden a Netflix la posibilidad de usar sus programas o sus films. Estas bajas suelen pasar desapercibidas para la mayor parte de los usuarios porque el servicio de video online no anuncia cuáles son los contenidos que desaparecen de su catálogo cada mes.

Por eso, para evitar quedarse con una serie por la mitad, o para los que están guardando una película para ver más adelante, en algún feriado o en las vacaciones, les anticipamos cuáles serán los contenidos que saldrán del catálogo de Netflix durante el mes de marzo. Esto no quiere decir que en el futuro algunos de ellos no puedan volver a incorporarse, pero al menos por unos meses no estarán disponibles para los usuarios de Latinoamérica.

Entre lo más destacado que abandona la plataforma este mes están Alfie, Star Trek: First Contact y Star Trek: Nemesis, Footloose, y la serie Drop Dead Diva.

A continuación, la lista completa, ordenada por fecha de salida:



28 de Febrero

Gods of Egypt

Woodlawn

Monster Garage (Serie)

Filthy Riches (Serie)

Inside the American Mob (Serie)

Hitler’s Bodyguard (Serie)

Great World Hotels (Serie)

01 de Marzo

Mr. Bean’s Holiday

Je suis Charlie

The Exorcism of Anna Ecklund

No Estamos Solos

The Prince

The Tuxedo

Indecent Proposal

The Mexican

The Firm

The International

The Taking of Pelham

Footloose

The Untouchables

Pompeii

Alfie

The Experiment

Gotcha!

Law Abiding Citizen

It’s Complicated

Star Trek: First Contact

Star Trek: Nemesis

The Incredible Hulk

Clangers (Serie)



15 de Marzo