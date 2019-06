Netflix: todos los estrenos de julio

Netflix Latinoamérica presentó su programación para el mes de julio con grandes estrenos como «La provocación», “Obsesión secreta” y “4 latas”. Y las nuevas temporadas de series favoritas como «La casa de papel», “Stranger Things” y “Orange Is the New Black”.

A continuación, la programación completa de estrenos de series, películas y documentales para este mes:

Stranger Things 3