Alberto y Sandra

No es ningún novedad que los estrategas electorales del gobierno nacional necesitan que el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, se expresa “lo más kirchnerista” que sea posible. Algunas encuestas cualitativas revelan que un 60 por ciento de sus votantes utilizan como principal argumento de su apuesta por la reelección de Mauricio Macri el rechazo al regreso de “Cristina”.

Fernández pareció darles el gusto esta semana. Después de cosechar un masivo apoyo de la comunidad científica (una carta con más de 8 mil firmas de apoyo a su candidatura) en un acto en la Facultad de Ciencias Exactas hizo referencia puntual a una científica, Sandra Pitta, una adherente a Cambiemos y dijo que “la cuidaría” como “todos los científicos”. Ella se mostró alarmada por los ataques que había recibido por su adhesión a la reelección. Se podría decir que fue un error por exceso. No hacía falta mencionarla. Pero es difícil calificar ese gesto como una actitud aviesa destinada en realidad a intimidar. En la lógica de la polarización los grandes medios se hicieron un picnic. Pitta insistió: dijo que se sintió expuesta –en eso tiene razón– y luego exageró comparando el hostigamiento recibido en las redes con el nazismo. Esta claro que Fernández, en esa campaña, donde no le niega una entrevista a nadie, debe pelear con sus rivales políticos y mediáticos pero también con una pasado que él mismo promete no volverá. Inmediatamente después del cruce con la científica aceptó una entrevista en mi programa La inmensa minoría que se emite en Radio con vos. Curiosamente la nota, donde reflexiona sobre lo que pasó, no fue levantada por diarios y portales. Creo que es interesante escucharla. Aquí la nota completa y abajo una síntesis de sus principales conceptos.

«Leí un cruce de twitter. Lo único que comente ayer es lo que hago hoy, que no tema.»

«Lo primero que tenemos que hacer es recuperar la convivencia democrática, respetarnos.»

«Hay que cambiar tolerancia por respeto.»

«Por cada científico que se va de Argentina, retrocedemos un año.»

«No quiero mas división entre los argentinos.»

«Nadie se tiene que sentir perseguido.»

«Todos los científicos son valiosos, también la señora Pitta.»

«Lo que la Argentina necesita de ella no es saber a quién vota sino que ella trabaje por el futuro de la Argentina.»

«No la expuse yo, ella entró en un debate público. Y yo le hablé desde el afecto.»

«Cristina pidió disculpas públicamente por lo que le dijo a Novaresio.»