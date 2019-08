Adelanto de «Rock is here», de Marcelo Lamela

Los primeros rockeros argentinos tomaron la música que llegaba de Estados Unidos y, fundamentalmente, de Inglaterra para moldear un sonido propio -y un mensaje claro y único a partir de componer las letras en su idioma-, que convirtió a Buenos Aires, década tras década, en la ciudad de habla hispana más importante del movimiento.

Esta guía conduce a más de cien lugares en los que se desarrolló y vibra la historia del rock argentino: casas, estudios de grabación, plazas, bares, estadios, teatros, donde se compusieron canciones inmortales, se grabaron discos eternos, se formaron bandas legendarias o se produjeron actuaciones inolvidables.

Con lenguaje directo e información completa y actualizada, la guía se organiza por barrios y detalla cómo llegar a cada lugar. También descubre sitios y artistas no tan conocidos. Se trata de un recorrido fascinante por espacios, personas y sucesos que inspiraron a millones; lugares bellos por sí mismos o por lo que se creó allí, sin olvidar, por ejemplo, aquel donde se produjo la tragedia más grande relacionada con la música en la ciudad.

A continuación un fragmento, a modo de adelanto:

Los Twist / “Pensé que se trataba de cieguitos”

DIRECCIÓN: CRUCE DE SARMIENTO Y ESMERALDA

SUBTE: • LÍNEA B. ESTACIÓN DIAGONAL NORTE

CANCIÓN SUGERIDA: “PENSÉ QUE SE TRATABA DE CIEGUITOS” (LOS TWIST)

En 1983 aparecía el álbum La dicha en movimiento de Los Twist. El disco —grabado apenas en veintinueve horas con la producción de Charly García— era el debut discográfico de una banda filosamente sarcástica que, dentro de un vestido de broma y música divertida, lanzaba dardos envenenados y referencias políticas en un contexto en el que la democracia volvía a la Argentina tras siete años de oscura dictadura militar.

Y justamente por este mix de diversión y mensajes “ocultos”, uno de los temas emblema de ese LP es “Pensé que se trataba de cieguitos”. La canción, compuesta por Pipo Cipolatti, venía envuelta en un fresco paquete de pop burlón y frenético que detallaba la salida del cantante durante un sábado por la noche. Había decidido ir al cine a ver “una de terror” y se encuentra con que, al bajar de su taxi en la esquina de Sarmiento y Esmeralda, es interceptado por un vehículo Ford Falcon color verde, el modelo de automóvil con el que se relacionaba a los grupos de tareas de represión ilegal.

La genialidad de la letra —si podemos sustraernos del trasfondo— es que convierte en divertida una historia que se repitió muchas veces durante aquella década trágica del país. Unida a una música sincopada, la canción terminó transformándose en uno de los hitos pop de los inicios de la recuperación de la democracia.

Soda Stereo / Presentación oficial álbum debut

DIRECCIÓN: SUIPACHA 435

SUBTE: • LÍNEA B. ESTACIÓN CARLOS PELLEGRINI

ANCIÓN SUGERIDA: “SOBREDOSIS DE TV” (SODA STEREO)

La noche del día en que Zeta Bosio cumplía 26 años la pasó con los integrantes de la banda de la cual era bajista, rodeado de mucha prensa, y en una hamburguesería. La banda: Soda Stereo. La hamburguesería: una sucursal de Pumper Nic, popular cadena argentina de restaurantes de comida rápida (similar a la de la famosa M dorada que nació en Estados Unidos).

Pero esta vez el motivo principal no fue festejar el cumpleaños de Zeta, sino producir un hito que marcaría época: presentar oficialmente ante amigos, periodistas y algunos pocos y privilegiados fans y colegas el álbum debut del grupo. El nombre del disco: Soda Stereo.

Esta sucursal de Pumper (la empresa cerró sus puertas en 1999) estaba situada en la calle Suipacha entre Lavalle y avenida Corrientes, y aquel 1 de octubre de 1984 Soda Stereo decidió que ese local —por su decoración estilo new wave— era ideal para la presentación en sociedad de su primera criatura. El sonido que emanaba del LP era el fruto del talento del trío y de varias de las influencias de Soda, como The Specials, The Clash y The Police.

Aquel día —además de escuchar el disco que había salido a la venta el 27 de agosto— mostraron el videoclip de “Dietético”, uno de los temas del LP (ver historia del video más adelante).

Festival por la Democracia

DIRECCIÓN: CRUCE DE CARLOS PELLEGRINI Y AV. DEL LIBERTADOR

SUBTE: • LÍNEA C. ESTACIÓN RETIRO

CANCIÓN SUGERIDA: “RAP DE LAS HORMIGAS”

(CHARLY GARCÍA Y OS PARALAMAS DO SUCESSO)

El 27 de diciembre de 1988 se realizó en esta agitada esquina de la Capital el multitudinario recital por el primer lustro del regreso a la democracia en la Argentina, con un listado lujoso de solistas y bandas nacionales. El show —realizado allí donde Carlos Pellegrini se encuentra con la avenida del Libertador junto al edificio Prourban, conocido como El Rulero— lo cerró bien entrada la madrugada Soda Stereo, quienes ya se habían establecido largamente como la banda más convocante del país. Pero el line-up de artistas era atrayente aun si ellos no hubieran participado, ya que también actuaron Charly García, Ratones Paranoicos, Man Ray, Los Enanitos Verdes, La Torre, Luis Alberto Spinetta, La Zimbabwe, Juan Carlos Baglietto, Fito Páez en dueto con el propio García, y este con Os Paralamas do Sucesso.

Actualmente, el lugar sigue siendo tan transitado como entonces, solo que ahora hay una autopista que lo atraviesa por encima, una estación de servicio, una concesionaria y se han establecido varios restaurantes a la altura de la calle Posadas.

Además, frente a este sitio, sobre Cerrito y Posadas, se erige el hotel Four Seasons —ex Hyatt— que solía ser un clásico para recibir a las más grandes figuras internacionales que venían a dar conciertos a la Argentina, sobre todo en el auge de la radio Rock & Pop con Daniel Grinbank a la cabeza, principal promotor de esas llegadas. Aún hoy recibe famosos rockeros, como Liam Gallagher, tanto en su edificio principal como en su lujoso anexo La Mansión.

Algunos de los que pasaron por dicho hotel revolucionando al barrio fueron Guns N’ Roses en su caótica primera visita en diciembre de 1992 y The Rolling Stones.