El contenido infantil es la categoría más popular en YouTube, según un nuevo estudio

La consultora Pew Research Center publicó esta semana un informe titulado “A week in the life of popular YouTube channels”, un análisis de los videos publicados por canales con más de 250.000 suscriptores en la primera semana de 2019.

«Sólo estos canales publicaron casi un cuarto de millón de videos en los primeros siete días de 2019, con un total de 48.486 horas de contenido», señala Pew. “El video promedio publicado por estos canales durante este período de tiempo fue de aproximadamente 12 minutos, y recibió 58.358 visitas durante su primera semana en el sitio. En total, estos videos fueron vistos más de 14.200 millones de veces en sus primeros siete días en la plataforma».

El informe indica que el 10% de estos canales de más de 250.000 suscriptores representaron el 70% de todos los videos publicados durante esa semana, mientras que el 10% de los videos publicados representaron el 79% de las vistas. La categoría “música o baile” representó el 9% de los videos publicados por los canales encuestados: la mitad del porcentaje de la categoría “videojuegos”.

El análisis también revela que el contenido para niños (así como el contenido con niños), recibió más visitas que otros videos.

YouTube es un fenómeno global, y sus canales más populares publicaron una cantidad sustancial de contenido en otros idiomas además del inglés. Pew clasificó los videos en función de si contenían o no texto o audio en un idioma que no sea inglés. Los resultados de este análisis ilustran la naturaleza global de la plataforma de YouTube. Poco más de la mitad de estos canales (56%) publicaron un video durante la primera semana de 2019, y la mayoría de estos canales activos (72%) publicaron al menos un video que estaba parcial o completamente en un idioma que no era inglés. En general, solo el 17% de los casi un cuarto de millón de videos incluidos en este análisis estaban completamente en inglés.

Una pequeña parte de los creadores altamente activos produjo la mayoría del contenido publicado por estos canales populares. Como es el caso con muchas plataformas online (como Twitter), una parte relativamente pequeña de los canales fue responsable de la mayoría del contenido publicado durante el período de estudio. Solo el 10% de los canales populares identificados en el mapeo produjeron el 70% de todos los videos publicados por estos canales durante la primera semana de 2019. Del mismo modo, el 10% de los videos de canales populares que tuvieron la mayor cantidad de vistas en este período fueron responsables para el 79% de todas las vistas que se dirigieron a contenido nuevo publicado por estos canales.

Además de esta amplia recopilación de datos, Pew Research Center también realizó un análisis de contenido separado de los videos en inglés publicados por estos populares canales durante la primera semana de 2019. Utilizaron codificadores humanos para identificar la categoría principal o el tema de cada video (como videojuegos, tecnología de consumo o eventos actuales y política), y también examinaron las palabras clave utilizadas en los títulos y descripciones para identificar palabras que fueron ampliamente utilizadas y asociadas con mayor cantidad de reproducciones en relación con otros videos. Algunos de los hallazgos clave de este análisis incluyen:

Los videos dirigidos a los niños fueron muy populares, al igual que los que mostraban a niños menores de 13 años, independientemente de su público objetivo. Recibieron casi tres veces más vistas en promedio que otros tipos de videos.

Solo una pequeña parte de los videos en inglés publicados por estos populares canales durante el período de estudio estaban destinados explícitamente a los niños (según el consenso de los codificadores humanos).

Aquellos que solían ser más largos, recibían más visitas y provenían de canales con un mayor número de suscriptores en relación con los videos de la audiencia general.

El pequeño subconjunto de videos directamente dirigidos a un público joven resultó más popular que cualquier otro tipo de contenido identificado en este análisis, medido por el recuento de vistas.

El contenido sobre videojuegos fue uno de los géneros de contenido más populares, y estos videos también tendieron a ser mucho más largos que otros tipos de videos.

Cabe señalar que YouTube declara explícitamente que la plataforma no está destinada a niños menores de 13 años. YouTube proporciona la plataforma YouTube Kids con controles parentales mejorados y listas de reproducción de videos seleccionados, pero el análisis en este informe se centra en YouTube en su conjunto.

Ciertas palabras clave de títulos de video se asociaron con un mayor número de reproducciones Un análisis de los títulos de los videos en inglés revela que ciertas palabras clave se asociaron con recuentos de vistas mucho más altos en relación con otros videos durante el período de estudio. Algunos de estos apuntan a la orientación de la plataforma hacia el entretenimiento. Por ejemplo, los videos que mencionan palabras como «Fortnite», «broma» o «peor» recibieron más de cinco veces más visitas que los videos que no mencionan esas palabras. Otros eran de naturaleza más sustantiva. Por ejemplo, el uso de la palabra «Trump» en los títulos de video se asoció con un aumento significativo en las vistas medias entre videos sobre eventos o políticas actuales de Estados Unidos. De hecho, alrededor del 36% de los videos sobre eventos actuales estadounidenses o política publicados por estos canales populares durante el período de estudio mencionaron las palabras «presidente» o «Trump» en sus títulos.

La promoción cruzada de videos con otros canales de redes sociales fue generalizada y se asoció con un aumento en las vistas. Siete de cada diez de estos videos mencionaron otras plataformas prominentes de redes sociales como Instagram o Twitter en su descripción (ya sea en enlaces o en el texto mismo).