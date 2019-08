Míralas antes de que sea tarde: las series y películas que abandonan Netflix en septiembre

Todos los meses Netflix incorpora a su catálogo nuevas series y películas, pero también todos los meses una gran cantidad de contenidos se dan de baja de la plataforma, casi siempre porque caducan los contratos en los que los realizadores le ceden a Netflix la posibilidad de usar sus programas o sus films.

Estas bajas suelen pasar desapercibidas para la mayor parte de los usuarios porque el servicio de video online no anuncia cuáles son los contenidos que desaparecen de su catálogo cada mes. Por eso, para evitar quedarte con una serie por la mitad, o para los que están guardando una película para ver más adelante, en algún feriado o en las vacaciones, les anticipamos cuáles serán los contenidos que saldrán del catálogo de Netflix durante el mes de septiembre.

Esto no quiere decir que en el futuro algunos de ellos no puedan volver a incorporarse, pero al menos por unos meses no estarán disponibles para los usuarios de Latinoamérica.

A continuación, la lista de todo lo que se va de Netflix en las próximas semanas:

Love Actually (2003)