Álvarez Agis: «La ideología te puede hacer quebrar un país»

Emmanuel Álvarez Agis, fue viceministro de Economía entre 2013 y 2015, es fundador de la Consultora PxQ y uno de los economistas que el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, más escucha. También es consultado por referentes del gobierno y del sector privado. Crítico y autocrítico, didáctico, desprejuiciado y lúcido. La charla que se reproduce por gentileza de Radio con Vos no tiene desperdicio. Aquí algunas de sus frases:

“No hablo en nombre de Alberto Fernández, no formo parte del equipo, pero discuto mucho con él sobre economía”.

“También discuto de economía con el gobierno y siempre doy la misma opinión. Hay muchos que hablan según quién los consulte”.

“No descalifico cuando hablo porque lo sufrí cuando estuve en la función pública. Por eso me prometí que jamás iba a hacer eso”.

“Prefiero escuchar a gente que piensa distinto”.

“Destaco del gobierno que tiene una apertura que yo no tuve cuando estuve en la función pública”.

“Hoy se discute la responsabilidad de la oposición. Vale recordar que la oposición en 2015 le clavó una denuncia al Banco Central por dólar futuro que tenía como objetivo atarle las manos al presidente de la entidad. Mirá si lo hiciera Alberto Fernández. Creo que algo hemos aprendido”.

“Creo que la primera medida del Ministro de Economía eran las dos decisiones: reestructurar la deuda y el control de cambio. Tomó una sola porque Macri no quería. Eso provocó mucho daño y ahora tuvo que aceptarla”.

“La demora en resolver transformó la corrida cambiaria en corrida bancaria”.

“Las medidas son correctas pero demoraron tanto que no se puede hablar de su eficacia”.

“El gobierno lo hizo al revés… se pateó la deuda para delante, para después terminar poniendo un cepo”

“Lo paradójico de esta situación es que la única persona que no creía que Argentina tenía que tener algún tipo de control de cambio era Macri, hasta ayer”.

“Finalmente llegó el pragmatismo. Es como si el capitán del Titanic, cuando se está hundiendo el barco, acepte: sí, es un iceberg”.

“En situaciones límites la ideología te puede hacer quebrar un país”.

“En Argentina estamos discutiendo si el martillo es de izquierda o de derecha. El 70 por ciento de los países tienen controles de cambios. El tema no es la herramienta”.

“Endeudarse no es de derecha. Pedir 50 mil millones de deuda en un año no es de derecha es una estupidez”.

“Después de este nuevo porrazo será difícil que nos crean. Puede ser que ya no nos crean que vamos pedir dinero para desarrollar Vaca Muerta.”

“El próximo presidente tendrá que renegociar la deuda”.

“Se suele hablar de la Luna de Miel de la sociedad con los presidentes, el otro día se lo dije (a Alberto Fernández) apenas tendrás una noche de hotel”.

“Se viene un lío grande pero no es el 2001”.

“Creo que Cristina le encomendó a Axel (Kiciloff) implementar la autocrítica. Entre otras cosas desmontar los subsidios. Pero era tarde.”

“Otro error que cometimos fue subestimar y hasta negar la inflación”.

“Creo que el peronismo no tiene un programa de desarrollo para el siglo XXI, tiene uno para el siglo XX”.

A continuación, la entrevista completa, realizada en el programa La inmensa minoría de Radio Con Vos.