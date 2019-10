ESTA, la autorización para viajar a Estados Unidos sin visado

Para muchas personas el viajar a Estados Unidos representa toda una odisea, ya que en la mayoría de las ocasiones necesitan de un visado para poder ingresar a este territorio aunque no todos deseen quedarse por más de unos cuantos días debido a que su visita es por cuestiones de turismo o por trabajo.

He ahí el origen de la autorización ESTA, un permiso especial que se le otorga ciudadanos de países específicos para que puedan viajar a la Unión Americana, sin la necesidad de largos trámites de un visado que podría tardar mucho tiempo. Sin embargo no todos conocen a grandes rasgos los puntos fundamentales de este permiso y a quiénes les es otorgado, por ello en este artículo te hablaremos sobre este gran beneficio para que puedas sacarle el mayor provecho posible.

¿En qué consiste el formulario ESTA?

Básicamente se trata de un sistema automatizado, que le brinda a ciudadanos de más de 38 países alrededor del mundo la posibilidad de Ingresar a territorio norteamericano con una permanencia máxima de 90 días, y uno de sus propósitos principales es el de agilizar los trámites de viaje que hace unos años fueran demasiado tardados y complejos.

A la par de ello gracias a este permiso tendrás la posibilidad de entrar a los Estados Unidos ya sea en barco o en avión sin la necesidad de solicitar previamente un visado, mientras que por otra parte funciona como un medio de protección y filtros en donde se determina, por medio de un riguroso estudio, si quienes solicitan tal autorización podrían representar un riesgo o no para esta nación.

Por tanto, este procedimiento, implementado por las autoridades norteamericanas hace un par de años, representa una gran ventaja para quienes constantemente se la pasan viajando a este país.

Cuáles son las características de este permiso.

Si bien hace un momento ya hemos abordado el punto de que este permiso únicamente es vigente para plazos no mayores a 90 días, y que son alrededor de 38 países los que se ven beneficiados con este nuevo formato, también es importante que tomes en cuenta que si buscas solicitarlo, deberás elegir tu viaje por turismo o por negocios, ya que de otra forma los lineamientos específicos de este reglamento no permitirán que sigas con el proceso.

Dentro de las naciones que puedan tener acceso a este trámite destacan: España, Italia, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Eslovaquia, Taiwán, Islandia, Irlanda, Noruega, Corea del Sur, Suiza, Suecia, Reino Unido, Grecia y Chile, por mencionar algunas, cuyos ciudadanos gracias a tan importante beneficio podrán entrar y salir de los Estados Unidos cuantas veces quieran.

Cabe recalcar que los ciudadanos argentinos que dispongan de doble nacionalidad con alguno de los 38 países dentro del Visa Waiver Program, entre los que se encuentran España e Italia, pueden viajar a Estados Unidos sin necesidad de visado, solicitando online la autorización de viaje ESTA en pocos minutos.

Cómo puedes realizar tu solicitud por medio de este formato.

Solicitar la autorización con el formulario ESTA es realmente fácil y prácticamente cualquier persona puede hacerlo, únicamente requieres de un equipo con buen acceso a internet para poder realizar este trámite que te llevará unos cuantos minutos, y que sin duda es una bendición a comparación de los largos y molestos procedimientos que se llevaban hace sólo unos años.

En primera instancia debes ingresar al sitio web especializado para tramitar el permiso ESTA, y una vez allí únicamente requieres seguir cuatro sencillos pasos para que tu permiso sea valorado y puedas saber si eres candidato o no a este. Los pasos son los siguientes: 1)Información personal y del viaje que realizarás; 2)Comprobación y confirmación de datos; 3) Elección de pago y desembolso y 4) Admisión de la solicitud.

Toma en cuenta que al momento de llenar el rubro de información personal requieres tener a la mano tu pasaporte así como una tarjeta de crédito, para poder hacer el pago posteriormente, y para llenarlo únicamente te tomará alrededor de 20 minutos. Pero ojo, si abandonas la página de solicitud antes de concluirla, los pasos que llevabas no se guardarán y tendrás que comenzar de nuevo, así que te recomendamos concluirlo una vez que hayas comenzado.

Dentro de la información que se te solicitará para que puedas acceder a este permiso se encuentran: tu nombre completo así como tus apellidos, tu género, fecha y ciudad de origen de tu nacimiento así como el país, el número de tu pasaporte, la fecha de emisión del pasaporte, su fecha de vencimiento así como el país emisor del de este documento.

Y una vez que hayas hecho todo esto, lo único que falta es comprobar y revisar los datos que has brindado previamente para evitar algún error que retrase tu proceso, de tal manera que cuando estés satisfecho puedas realizar el pago y en 72 horas recibirás un correo electrónico en donde se te informará si eres candidato o no para este beneficio.

Viajar con ESTA a Estados Unidos es una gran oportunidad, así que aprovecha estas facilidades que te brinda el gobierno norteamericano y viaja cuantas veces quieras sin visa a este extraordinario país.