Instagramer convierte libros en obras de arte

James Trevino no solo lee muchos libros, también los colecciona, y los convierte en obras de arte. El joven de 24 años convirtió su pasión por los libros en arte, y sus creaciones llevaron a convertirlo en un fenómeno en Instagram, con más de 230.000 seguidores.

Con un estante dispuesto como un arcoíris, James saca de su colección y transforma los textos en exhibiciones imaginativas. Cada portada actúa como un trazo de pintura; y cuando se colocan juntas en formaciones específicas, producen imágenes espectaculares que se aprecian mejor desde arriba.

«Al principio publicaba fotos de mis lecturas actuales. Con el tiempo, las fotos se volvieron más y más complejas, influenciadas principalmente por la cultura pop y, a veces, por ciertas imágenes que veía en Instagram», cuenta James.

La cultura pop a menudo encuentra su camino en las ideas de exhibición de libros de James. Es fanático de la trilogía de Lord of the Ring, así como de Game of Thrones, Harry Potter, Pokémon y Star Wars. Muchos de sus arreglos incluyen guiños a estas series mientras recrea sus emblemas o símbolos de sus historias, a menudo con la ayuda de alguna edición digital.

“Mi serie de libros favorita es «Harry Potter». Fue amor a primera vista. Lo descubrí cuando tenía unos 13 años, y antes de eso, realmente odiaba leer con una pasión ardiente. Era un desastre. Por ejemplo, cuando mis padres intentaron obligarme a leer libros, realmente terminé tirándolos a la basura”, confiesa el artista.

El joven bookstagrammer explica el proceso creativo que da lugar a sus composiciones: «Primero, intercambiamos una lluvia de ideas mi amiga Elizabeth. Entonces, una vez que tenemos la idea general, Liz y yo intentamos acercarnos lo más posible a nuestra visión. Si el concepto resulta ser demasiado complejo para capturarlo en una sola toma, combinamos dos o más fotos en la edición final».

James tiene en su biblioteca alrededor de 1.150 libros, y piensa en seguir aumentándola. Parte de ellos pertenecen a su padre y son clásicos.

“No disfruto particularmente de los clásicos”, cuenta el joven. “De hecho, nunca me molesto en organizarlos a menos que tenga que tomar una foto. De otra manera no. En primer lugar, tengo que tener una idea, y eso suele ser más fácil de decir que de hacer”.

Además asombrar a su público con sus creaciones artísticas en su cuenta de Instagram, James también es autor de la cuenta My Book Features, donde comparte encantadoras fotos de amantes de los libros de todo el mundo.

A continuación las increíbles creaciones del bookstagrammer:

At the beach