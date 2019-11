Cómo liberar espacio en Gmail

Google ofrece a los usuarios 15 GB de almacenamiento digital de forma gratuita. Eso incluye todo lo que hay en Gmail, Google Drive y cualquier imagen sin comprimir almacenada en Google Photos. Es mucho espacio libre, pero cuando inviertes por completo en el ecosistema de Google, se llena rápidamente.

Una vez que llegues al límite de datos, no podrás agregar nada a Google Drive ni siquiera enviar y recibir correos electrónicos. Las restricciones pueden venir con poca o ninguna advertencia y dejar a los usuarios haciendo malabares para liberar algo de espacio.

Utiliza estos consejos para liberar espacio y de paso ordenar tu bandeja de entrada:

Limpiar la bandeja de entrada

La forma más sencilla de liberar espacio de Gmail es eliminar por lotes casi todo lo que hay en tu bandeja de entrada. Para ello sólo hay que ir a la pestaña Promociones, o Social, marcar la casilla en la esquina superior izquierda para seleccionar todos los mensajes, y luego presionar eliminar.

El problema obvio con este método es que probablemente haya mensajes allí que desees conservar. Si realizas gran parte de tus compras online, por ejemplo, es bueno guardar tus recibos. Afortunadamente, hay un par de formas fáciles de filtrar el caos de tus mensajes, y simplemente conservar lo que necesitas.

Un método posible es curar tus eliminaciones masivas por dirección de correo electrónico. Incluso si provienen de la misma compañía, los mensajes de spam a menudo se envían desde una dirección de correo electrónico diferente a la información realmente útil, como facturas o información de pedidos. Por ejemplo, PayPal envía recibos de [email protected], mientras que sus mailings provienen de [email protected]. La información de envío de Amazon se envía a través de [email protected]. El spam proviene de [email protected] y [email protected]. Tan pronto como descubras qué direcciones de correo electrónico se pueden relegar de forma segura, puedes eliminar cada correo de cada uno, sin eliminar las cosas que deseas conservar. Simplemente copia y pega la dirección de correo electrónico en la barra de búsqueda, y elimina por lotes todo lo que aparece.

Otro método es ordenar tus correos electrónicos por tamaño de archivo. En la barra de búsqueda de Gmail, escribe size: 10mb (o el tamaño que desees) para mostrar correos electrónicos con archivos adjuntos que exceden el tamaño de búsqueda. Todavía tendrás que revisar y seleccionar lo que deseas eliminar, pero al menos reúnes todos los correos electrónicos importantes en un solo lugar. Tu mejor apuesta sería comenzar a lo grande, y luego avanzar hacia abajo.

Limpiar la papelera

Después de eliminar los miles de correos electrónicos que has filtrado, seguramente notaras que tu almacenamiento no se ha movido. Aunque hayas tirado todo a la basura, todavía tienes que vaciar el contenedor. A diferencia de la basura de tu casa, si dejas los correos electrónicos en la basura de Gmail, se eliminarán automáticamente después de 30 días. Pero si tu objetivo es liberar espacio, es mejor sacar la basura ahora mismo.

En la barra lateral izquierda de Gmail, haz clic en «Más» para expandir el menú si aún no muestra todas tus carpetas de correo. Estás buscando a nuestro viejo amigo, Basura o Papelera. Una vez que estés viendo la basura, ve a la parte superior de la lista y haz clic en «Vaciar la basura ahora». Todo se desvanecerá en el inframundo digital. Ahora ya puedes deleitarte con todo su espacio recién liberado.

Revisa todas las aplicaciones de Drive

¿Aún no tienes suficiente espacio? Bueno, Gmail no es el único consumidor de almacenamiento en Google Suite. Google Drive y Google Photos pueden llenarse rápidamente si subes imágenes u otros archivos con toda su calidad. Si usas Fotos, ve a tu configuración y asegúrate de que la calidad de carga esté establecida en Alta calidad en lugar de Original. Parece contradictorio, pero Alta calidad significa que las imágenes se comprimirán en el formato de imagen de alta resolución de Google, mientras que Original significa que conservarán la calidad (generalmente mejor) en la que fueron capturadas. Puedes almacenar imágenes ilimitadas de alta calidad en Google Fotos, pero guardar las originales se comerá tu espacio asignado.

En cuanto a Google Drive, puedes monitorear tu almacenamiento aquí. Haz clic en «Almacenamiento utilizado» en el lado derecho para filtrar por tamaño de archivo. También podría ayudar echar un vistazo a tu carpeta «Compartido conmigo». Nunca se sabe cuándo alguien podría haber compartido 4 GB de fotos muy importantes.

Si no puedes o no estás dispuesto a sacrificar la calidad de la imagen, o si simplemente tienes demasiadas cosas de las que no puedes prescindir, es posible que tengas que pagar por más almacenamiento, por más doloroso que parezca, es la mejor opción. Google cobra USD 2 por mes (USD 20 al año si pagas por adelantado) por 100 GB de almacenamiento. Por supuesto, si deseas conservar tus correos electrónicos, fotos, documentos y cargas indefinidamente, deberás continuar pagando el alquiler del espacio de almacenamiento.

