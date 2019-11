Los mejores teléfonos para grabar video de 2019 (Parte 2)

ver Parte 1



Y ahora sí: el top 5 de las mejores cámaras de teléfonos para video de 2019:

Gama iPhone

La mayoría de las películas que reciben en MoMo se graban en iPhones, y por una buena razón. Si tuviéramos que elegir un teléfono inteligente para filmar, el iPhone aún supera a la competencia.

Mientras que otros fabricantes de teléfonos se centran en la capacidad de imágenes fijas de sus dispositivos, Apple también presta más atención al lado del video. La IA en iPhones recientes hace un trabajo increíble al agregar rango dinámico a su video. El iPhone también se integra mejor con aplicaciones de cámara de terceros.

Ten en cuenta que no es necesario usar el último iPhone para obtener un excelente video. Steven Soderbergh, ganador del Oscar, filmó una película con un iPhone 7+ y otra con un iPhone 8+.

Sony Xperia 1 y Xperia 5

El Sony Xperia 1 es un teléfono Android fabricado por una compañía que también fabrica cámaras de calidad cinematográfica. Pero a diferencia de RED, Sony ha creado un teléfono inteligente que es ideal para grabar videos, además de ser funcional en el uso diario.

El teléfono es alargado para brindar una experiencia de visualización cinematográfica de pantalla ancha. Pero lo más importante para los cineastas de teléfonos es la propia aplicación Cinema Pro de Sony.

La aplicación Cinema Pro brinda un control manual extenso, sin la necesidad de aplicaciones de terceros. Esto significa que no debes preocuparte si FiLMiC Pro proporcionará controles manuales sin fallas técnicas. La aplicación Sony permite disparar con una amplia relación de 21: 9 con una gama de configuraciones manuales, como velocidad de fotogramas, balance de blancos, tamaño de lente, velocidad de obturación y resolución.

Gama Samsung S

Cerca de los iPhones de Apple viene Samsung. De todos los teléfonos Android en el mercado, Mobile Motion posiciona a Samsung como el número 1 en cine. El Samsung S10 + 5G obtuvo recientemente la calificación más alta para cualquier teléfono al grabar videos.

El Samsung S10 + 5G es un teléfono bastante grande (o phablet), que puede satisfacer tus necesidades. Sin embargo, cualquiera de los teléfonos Samsung recientes hará un gran trabajo al grabar videos. Se desempeñan mejor en términos de color natural producido y en situaciones de poca luz.

En el lado negativo, Samsung recientemente decidió eliminar el modo profesional al grabar videos. Anteriormente, los usuarios de Samsung tenían una gama completa de controles manuales, pero ahora no tienen ninguno (según el modelo y el sistema operativo). Las aplicaciones de cámara de terceros funcionan bastante bien con dispositivos Samsung, proporcionando control manual, pero persisten algunos problemas.

Gama OnePlus

Los teléfonos inteligentes OnePlus han sido excelentes para grabar videos por un tiempo. Recientemente, el OnePlus 7 Pro mejoró la calidad de los modelos anteriores. Una vez más, OnePlus es una empresa que promociona activamente sus dispositivos como el mejor teléfono inteligente para la grabación de videos.

El OnePlus 7 Pro tiene una configuración de triple cámara, con una lente equivalente a 26 mm con apertura f / 1.6 y OIS, una lente equivalente a 17 mm con apertura f / 2.2 y una lente tele equivalente a 78 mm con apertura f / 2.4 y OIS. Este teléfono también se destaca por la preservación de detalles finos de su captura de metraje 4K en la configuración predeterminada. El sistema de enfoque automático también funciona bien.

Gama Google Pixel

Google ha anunciado recientemente el Pixel 4 y Pixel 4XL. Aunque los teléfonos Google Pixel están bien calificados para video, tienen una debilidad cuando se trata de filmar con poca luz. Los usuarios indican que los teléfonos Pixel introducen más ruido que otros teléfonos, incluso cuando bajan el ISO usando una aplicación de terceros.

Lo cierto es que Google, como muchos otros fabricantes de teléfonos inteligentes con Android, ha centrado sus funciones de cámara en tomar imágenes fijas. Pero cuando se trata de video, no piensan mucho más allá del usuario casual que quiere grabar videos rápidos de su familia o amigos.

Gama Huawei

Con lentes fabricados por Leica, los dispositivos Huawei han recibido excelentes críticas. Pero si bien pueden ser increíbles para fotos fijas, para grabar videos no son tan geniales. Al menos, en comparación con los otros teléfonos de alto rango y alto precio.

Si tienes la intención de grabar videos sobre la marcha y quieres resultados inmediatos, un Huawei podría ser ideal. Sin embargo, si piensas pasar tiempo editando, calificando, agregando tu propia estabilización en la publicación, etc., es mejor que tengas alguno de los dispositivos anteriores.

Alternativa de bajo presupuesto

Las anteriores son las 6 mejores marcas de teléfonos inteligentes para grabar videos, si no tienes restricciones de presupuesto. Sin embargo, no es necesario comprar el último modelo para grabar excelentes videos. Dicho esto, si quieres un nuevo teléfono y no cuentas con un gran presupuesto, hay alternativas.

Uno de los mejores teléfonos inteligentes de bajo presupuesto para grabar videos es el Xiaomi Pocophone F1, con excelentes calificaciones de los usuarios. Y si estás buscando controles manuales, puedes utilizar aplicaciones de cámaras de terceros.

Puede que el Xiaomi no sea el mejor teléfono inteligente para la grabación de video, pero podría ser una gran opción en relación calidad/costo.

