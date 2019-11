Los mejores teléfonos para grabar video de 2019 (Parte 1)

Mobile Motion es un festival de cine dedicado a seleccionar y proyectar películas filmadas exclusivamente en teléfonos inteligentes. Todos los años proyectan cientos de películas filmadas con estos dispositivos. Por lo tanto, son buenos jueces a la hora de decidir qué teléfonos producen el mejor video.

A continuación, la selección de Mobile Motion de los mejores smartphones para la grabación de video, junto con algunas consideraciones generales:

Ventajas de usar un smartphone para video

¿Cuáles son las ventajas de usar un teléfono inteligente en lugar de la cámara réflex digital o sin espejo? Al igual que con todas las cámaras que elijas, hay ventajas y desventajas del dispositivo. Usar un teléfono no es diferente. Además, la razón para usar un teléfono debe reflejar tus decisiones posteriores al filmar. ¿Por qué no jugar con las ventajas de tu dispositivo elegido?

Costo

Los teléfonos no siempre son más baratos que una DSLR, pero debes recordar que tienen cientos de funciones que otras cámaras no tienen. Si de todos modos vas a tener un smartphone, entonces esencialmente obtendrás una cámara de video «gratis» con él. No puedes usar tu DSLR para realizar operaciones bancarias online o consultar Facebook (al menos no todavía).

La cámara del teléfono no solo es más barata, sino que los extras como lentes, grips, trípodes y gimbals también son más baratos.

Tamaño

Un teléfono pesa mucho menos que una DSLR o una cámara sin espejo. También ocupa mucho menos espacio. Una réflex digital pesa aproximadamente 800 gramos, mientras que un teléfono inteligente pesa aproximadamente una cuarta parte de eso (aproximadamente 200 gramos). Y eso es antes de agregar una lente a tu cámara, mientras que el teléfono viene con lente (o lentes) incluida.

Versatilidad

El tamaño, el peso y la invisibilidad virtual del teléfono lo hacen ideal para filmar «sobre la marcha». Debido a que todos tienen uno, es mucho más fácil filmar en la calle o en un café local sin molestar a nadie. También es muy fácil montar o colocar tu teléfono inteligente para obtener ciertos ángulos donde el uso de una DSLR tomaría más tiempo.

Facilidad de uso

Los fabricantes de smartphones han invertido millones de dólares para que sean fáciles de usar. El video «listo para usar» que producen está ajustado para verse bien sin tener que modificar o corregir el color. En muchos modelos, se ha desarrollado AI que proporciona un mejor rango dinámico que cualquier cámara réflex digital, o incluso cámaras de grado superior.

Desventajas de usar un teléfono para video

Por supuesto, filmar con un smartphone no es tan bueno, ya que las DSLR y las cámaras sin espejo hacen algunas cosas mejor. La pregunta es siempre para qué deseas usar tu cámara y principalmente en qué situaciones la usarás. Pero aquí están las desventajas:

Baja calidad de video

En general, los teléfonos producen una calidad de imagen más baja que las DSLR y las cámaras sin espejo. Esto se debe principalmente al tamaño del sensor, pero también se debe al tamaño de la lente.

Control manual

El control manual significa poder controlar los ajustes de exposición, enfoque y balance de blancos de la cámara. Por ejemplo, establecer el ISO bajo para reducir o eliminar el ruido en situaciones de poca luz. Muchos teléfonos vienen con control manual, mientras que otros no.

En estos días, las aplicaciones de terceros nos permiten tener un control manual en nuestro teléfono, pero su funcionamiento depende del modelo (especialmente con teléfonos Android).

Poca profundidad de campo

Si deseas ese efecto bokeh y fondos borrosos, es posible que debas utilizar una cámara DSLR o sin espejo con una lente larga. La única forma de obtener este efecto usando un teléfono es acercarse mucho con el teléfono, o usar un adaptador de profundidad de campo más una lente larga. Agregar lentes de teleconversión simplemente no agregará ninguna profundidad de campo superficial significativa.

No funcionan tan bien con poca luz

Nuevamente, debido al pequeño tamaño del sensor, las cámaras de los teléfonos inteligentes no son tan buenas en situaciones de poca luz. Esto significa que cuando aumenta el ISO para iluminar la imagen, a menudo se obtiene más ruido en la imagen.

