Cómo crear videos para redes sociales en pocos pasos

Quienes trabajamos con redes sociales a menudo necesitamos editar videos, aunque no sepamos cómo. Por suerte existen varias herramientas gratuitas que permiten editar materiales sin que seas un experto.

Headliner es un editor de videos gratuito, que permite crear excelentes videos para redes sociales de manera sencilla.

Una de sus principales funciones es lo que llaman «Audiogram Wizard», que sirve para crear un video de hasta 10 minutos a partir de un clip de audio, perfecto para compartir en Instagram, Twitter o Facebook. Una excelente opción para promocionar un podcast, por ejemplo.

La plataforma también es capaz de transcribir automáticamente los vídeos y añadir subtítulos, que pueden personalizarse luego.

Which first lady wore the role best? Anna Wintour talks politics and fashion with @AnneMcElvoy on “The Economist asks” podcast t.co/0mHlLjtf06 pic.twitter.com/gIoUpd3teo

Su uso es muy sencillo, sólo hay que cargar el audio o video, agregar las animaciones, subtítulos, gifs, videos, imágenes, etc., y por último exportar tu video y compartirlo en redes sociales.

El editor está optimizado para promocionar en todas las plataformas: 16: 9 – Youtube, Facebook, Twitter; 1: 1 – Facebook, Instagram, Twitter; y 9:16 – Historias de Instagram, Snapchat.

So uhhhh…Tell me what you want, what you really really want…This was made entirely on Headliner. #Video #Video #Video. pic.twitter.com/leCWPWOVb8

— Get Automatic Podcast Videos from Headliner (@headlinervideo) November 7, 2018