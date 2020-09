Qué es un hashtag y cómo se usa

Si pasaste algún tiempo online, habrás visto algún hashtag. De hecho, es posible que los hayas visto en comerciales en la televisión, o en vallas publicitarias. Lo que puede haberte llevado a preguntar, ¿qué es un hashtag? En esta nota vamos a explicarte qué es un hashtag, dónde se originó, y cómo usarlo correctamente:

Qué es un hashtag

El hashtag se utiliza principalmente en redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest y LinkedIn. La mayoría de los principales sitios de redes sociales los utilizan de una forma u otra.

El diccionario Collins define un hashtag como:

Una palabra o frase que tiene el símbolo numeral (#) delante, para mostrar que es el tema de un mensaje en las redes sociales.

Usar un hashtag es una forma de marcar tu mensaje como perteneciente a un tema o tópico. Otras personas pueden buscar este hashtag para encontrar mensajes similares sobre algo que les interese. Un hashtag suele tener hipervínculos, por lo que puedes hacer clic en él y acceder directamente a esos resultados de búsqueda.

Un hashtag tiene el formato de un signo # seguido de texto. El símbolo # en sí mismo a veces se llama hashtag, pero no son lo mismo. El símbolo # en realidad se llama signo numeral, signo de libra, almohadilla o hash. Su uso varía según el país, pero a menudo se usa junto con números ordinales, o como símbolo de la libra como unidad de peso.

Como tal, el término hashtag tiene un propósito principalmente online en las redes sociales. Aquí un ejemplo de un hashtag en Twitter:

#BlackLivesMatter is happening on Twitter. We’ve created a new Topic that highlights conversations about the movement and includes Tweets from organizations and activists. Follow the Black Lives Matter Topic: t.co/MrKvvETwkX — Twitter Support (@TwitterSupport) July 10, 2020

Quién inventó el hashtag

La idea de usar un hashtag como lo conocemos fue propuesta por primera vez por Chris Messina.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]? — Chris Messina (@chrismessina) August 23, 2007

En ese momento, lanzó la frase «etiquetar canales» en lugar del ahora omnipresente «hashtag». Eso es porque el signo # ya tenía un significado específico online. Internet Relay Chat (IRC), una forma de mensajería en vivo basada en texto, se divide en diferentes salas de chat (o «canales») que están precedidos por el signo #. Por ejemplo, podrías tener diferentes canales como #animals y #food.

El hashtag del nombre proviene de Stowe Boyd, en la respuesta de la publicación de Chris. Sin embargo, a pesar de que todo esto sucedió en 2007, los hashtags no despegaron de inmediato. No fue hasta eventos como los incendios forestales de San Diego de 2007, y las protestas electorales iraníes de 2009-2010 que los hashtags comenzaron a ganar fuerza. En 2009, Twitter comenzó a vincular hipervínculos a los resultados de búsqueda, y en 2010 Twitter comenzó a mostrar hashtags populares en su página de inicio. A partir de ahí, el hashtag paró de crecer, expandiéndose desde Twitter y extendiéndose a muchos otros sitios web y servicios.

Cómo usar un hashtag

Cualquiera tiene el poder de crear un nuevo hashtag. Y son utilizados tanto por particulares como por empresas. Simplemente escribe el signo #, seguido de una palabra o frase, y tu hashtag estará listo. Si alguien más ha usado el mismo hashtag anteriormente, tu publicación aparecerá junto a ellos cuando la gente busque ese hashtag. Hay algunas reglas que debes seguir para asegurar que tu hashtag se muestre y funcione correctamente:

Un hashtag siempre debe comenzar con el símbolo #. Si no es lo primero en tu mensaje, asegúrate que haya un espacio de antemano. Por ejemplo, «Me encanta la tecnología #makeuseof» está OK, mientras que «Me encanta la tecnología # makeuseof» no.

No utilices signos de puntuación, caracteres especiales o espacios en un hashtag, porque no funcionará. Por ejemplo, «Me encanta la tecnología #make use of» solo etiquetaría la palabra «make».

Puedes usar letras mayúsculas en un hashtag, pero esto es solo para facilitar la lectura. Por ejemplo, tanto #makeuseof como #MakeUseOf son el mismo hashtag.

Cada servicio también tendrá sus propias reglas sobre el uso de hashtags. Por ejemplo, Instagram solo permite hasta 30 hashtags en una publicación. También hay reglas de redes sociales no escritas, como mantener los hashtags específicos, no sobrecargar su publicación con ellos, no usar los irrelevantes, y no ser vulgar.

Cuándo usar un hashtag

Puedes usar un hashtag cuando quieras. No hay nada que te detenga: escribe un signo # seguido de un texto y habrás creado un hashtag.

Uso de hashtags para eventos

Generalmente, el mejor uso de un hashtag es cuando deseas crear o unirte a una discusión sobre un tema específico. Digamos que tu ciudad local de Springfield está teniendo una maratón. Podrías poner un mensaje en las redes sociales como:

¡Mucha suerte hoy para mi amigo Homer! Mientras cruce la línea de meta, eso es todo lo que importa. #SpringfieldFunRun

Otras personas podrían usar el mismo hashtag #SpringfieldFunRun. Luego, cuando otros hagan clic en ese hashtag o lo busquen, verán todos los mensajes relacionados con ese evento.

Uso de hashtags para empresas

Del mismo modo, las empresas pueden utilizar hashtags a nivel mundial. Aquí hay un ejemplo de la cuenta de Twitter de Star Wars, que utilizó múltiples hashtags para promocionar The Mandalorian en Disney Plus:

Watch as the Oscar-winning composer @ludwiggoransson performs the theme from #TheMandalorian. The Mandalorian is streaming on #DisneyPlus. pic.twitter.com/UkBnh5DEkr — Star Wars (@starwars) July 9, 2020

También puedes notar que los hashtags aparecen sin conexión en todo tipo de lugares, como avances de películas, vallas publicitarias y comerciales de televisión. Esto se debe a que estas empresas quieren que te conectes a Internet, discutas su producto o servicio, y uses el hashtag para generar mayor expectativa.

Usar hashtags para diversión

Los hashtags también se pueden usar de manera irónica o sarcástica. Esto suele ocurrir cuando el usuario no está interesado en agrupar su mensaje en una discusión, sino que intenta ser divertido. Por ejemplo:

Solo me comí un pastel gigante. ¡Me siento genial! #DietaStartsNow

Uso de hashtags por causas

Algunos hashtags han trascendido su origen online. Esto se puede ver en la frase “Je suis Charlie”, que significa “Yo soy Charlie”, que fue un eslogan creado para mostrar solidaridad después de los atentados en la revista Charlie Hebdo en 2015.

La declaración comenzó como #jesuischarlie en Twitter antes de ser utilizada en música, caricaturas y periódicos. El hashtag luego se transformó en el más general #jesuis, que se usó a nivel mundial como una señal de alineación con diferentes causas.

