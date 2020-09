El concurso Insight Investment Astronomy Photographer of the Year anunció las fotos ganadoras de su edición 2020. Desde galaxias y nebulosas hasta planetas, auroras y molestas estelas de satélites, estas fotos nos recuerdan que la Tierra no es más que una diminuta mancha en la inmensidad del espacio.

Con más de 5.000 presentaciones, los jueces tuvieron un trabajo difícil al seleccionar las imágenes más evocadoras en cada categoría y un ganador general. La competencia (ahora en su duodécimo año), está organizada por el Royal Observatory Greenwich junto con Insight Investment y BBC Sky at Night Magazine.

A continuación, las espectaculares imágenes ganadoras:

1. Finalista Categoría Joven fotógrafo – Detached Prominences, de Thea Hutchinson, 13 años Este es el sol, capturado desde Londres en septiembre de 2019. Se trata de una composición de dos imágenes: una expuesta para las prominencias solares y la otra para el disco solar. La imagen del disco solar se invirtió, se convirtió en color falso y se mezcló con la prominencia en Photoshop como una capa oscura. Esta fue la primera vez que el fotógrafo utilizó esta técnica. 2. Ganadora Categoría Joven fotógrafo – Los cuatro planetas y la luna, de Alice Fock Hang, 11 años Fotografiar una alineación planetaria requiere rigor y paciencia, pero también mucha suerte. Esa noche, a pesar de preparar todo durante una semana, el fotógrafo se encontró con nubes. La magia comenzó después de la puesta del sol, donde la puesta de la luna, Venus, Mercurio, la estrella Antares, Júpiter y Saturno se podían ver sobre el Océano Índico. Mirando el mapa del cielo. 3. Premio Annie Maunder a la innovación en imagen – Saturno infrarrojo, de Julie F Hill (Reino Unido) Dark River es una obra escultórica que mapea, o refleja, la Vía Láctea utilizando una de las imágenes más grandes jamás hechas de sus áreas centrales. Esta imagen de gigapíxeles de la Vía Láctea, que muestra alrededor de 84 millones de estrellas, se reelabora en un «espacio afectivo» escultural que permite un compromiso corporal e imaginativo con el espectador. La imagen se obtuvo con el telescopio de inspección Vista en el observatorio Paranal de ESO en Chile y contiene casi 9 mil millones de píxeles. 4. Finalista Categoría Estrellas y nebulosas – The Misty Elephant’s Trunk, de Min Xie (EE. UU.) El fotógrafo tomó una imagen de IC 1396, conocida como la Trompa de Elefante, en la paleta Hubble del patio trasero contaminado por la luz en Coppell, Texas. Esta imagen presenta la Trompa de Elefante rodeada por las nubes de emisión con una sensación de niebla y un área azul de oxígeno doblemente ionizado enfatizada como fondo. Da la sensación de que el tronco emerge de la distancia[/caption] 5. Subcampeona Categoría Estrellas y nebulosas – Delfín saltando de un océano de gas, de Connor Matherne (EE. UU.) Este objetivo se conoce oficialmente como Sh2-308, pero al fotógrafo siempre le ha gustado llamarlo nebulosa delfín. Es una burbuja de gas que arroja la estrella azul brillante en el centro de la imagen cuando entra en su fase anterior a la supernova. La estrella roja, a la derecha, posiblemente también podría estar influyendo en la forma y podría ser responsable del pico del delfín. Si bien no explotará en nuestras vidas, ver las señales de advertencia es valioso. 6. Ganadora Categoría Estrellas y nebulosas – Cosmic Inferno, de Peter Ward (Australia) NGC 3576 es una nebulosa conocida en los cielos del sur, pero aquí se muestra sin estrellas. El software revela solo la nebulosa, que se ha mapeado en una paleta de colores falsa. La escena adquiere el aspecto de una vorágine de fuego celestial. La imagen está destinada a reflejar imágenes de los medios de comunicación tomadas en Australia en 2019 y 2020, donde incendios forestales masivos causaron la destrucción de bosques nativos y se han cobrado más de 12 millones de acres de tierra. Muestra que la naturaleza puede actuar a gran escala y sirve como una severa advertencia de que nuestro planeta necesita cuidados. 7. Subcampeona Categoría Skyscapes – Desert Magic, de Stefan Leibermann (Alemania) El fotógrafo tomó esta imagen durante un viaje por Jordania. Permaneció tres días en el desierto de Wadi Rum. El fotógrafo intentó capturar el asombroso cielo estrellado sobre el desierto. Usó un dispositivo rastreador de estrellas para capturar la imagen. Leibermann encontró esta duna roja como primer plano y el imponente centro de la Vía Láctea en el cielo. 8. Ganadora Categoría Skyscapes – Painting the Sky, de Thomas Kast (Alemania) El fotógrafo buscaba cielos despejados en la Laponia finlandesa para capturar la belleza de una noche polar y no podía creer lo que veía cuando vio lo que le esperaba detrás de las nubes. Las nubes estratosféricas polares son algo que Kast había estado buscando durante muchos años y solo había visto en fotografías hasta ese día. Llevó su cámara a un río helado para tener una buena vista y comenzó a tomar fotos. Las nubes cambiaron lentamente su forma y colores para crear una imagen pictórica. 9. Subcampeona Categoría Planetas, cometas y asteroides – The Outer Reaches, por Martin Lewis (Reino Unido) El 3 de diciembre de 2019, las nubes se despejaron a media noche para revelar cielos estables sobre la casa del fotógrafo. Giró su telescopio hacia Urano y comenzó a recopilar fotogramas de video utilizando un filtro infrarrojo para resaltar los detalles de las nubes en este planeta visualmente insulso. Para un objeto tan tenue como Urano, esto significa que los fotogramas individuales son ruidosos. Esa noche, la región polar más clara se podía ver fácilmente, una situación excepcional y un testimonio de los cielos inusualmente estables. 10. Ganadora Categoría Planetas, cometas y asteroides – Space Between US…, por Łukasz Sujka (Polonia) Esta imagen muestra la alineación cercana de la luna y Júpiter que ocurrió el 31 de octubre de 2019. En la imagen de resolución completa, también son visibles tres de las lunas de Júpiter. Este pequeño proyecto es un gran desafío que implica mucha suerte y buenas condiciones. 11. Finalista Categoría People and Space – Azure Vapor Tracers, de Yang Sutie (China) En la cima de los fiordos del Ártico noruego, el fotógrafo se encontró con un cielo desconocido. ¿Fueron extraterrestres? ¿Fue algo sobrenatural? Capturó una serie de fotos para registrar la noche y no supo hasta el día siguiente que los colores fueron creados realmente por el experimento del cohete de surgencia de la zona auroral del Centro Espacial Andøya, que dispersó trazadores de gas para sondear los vientos en la atmósfera superior de la Tierra. 12. Subcampeona Categoría People and Space – Observando el corazón de la galaxia, por Tian Li (China) Esta imagen muestra al fotógrafo escalando el radiotelescopio y el conjunto de radiotelescopios solares de Mingantu. Primero, el fotógrafo probó y movió su cámara para que las nebulosas M8 y M20 aparecieran justo al lado del telescopio. Después de tomar la imagen de primer plano, movió su cámara un poco pero aún apuntando al mismo lugar en el cielo, y capturó el fondo con una montura ecuatorial. 13. Ganadora Categoría People and Space – The Prison of Technology, de Rafael Schmall (Hungría) La estrella en el centro de la imagen es la estrella doble Albireo, rodeada por los rastros de satélites en movimiento. ¿Cuántos más habrá para cuando lleguemos a la competencia del próximo año? Podría haber miles de puntos en movimiento en el cielo. Para crear astrofotos, los fotógrafos deben planificar cuidadosamente dónde colocar el telescopio, y esto será más difícil en el futuro con más satélites en el camino. 14. Finalista Categoría Galaxias – Ataque a la Gran Nube de Magallanes, por Juan Carlos Munoz Mateos (España) A pesar de lo que pueda implicar el título, esta imagen no tiene nada que ver con la guerra espacial. Muestra cuatro láseres de uno de los telescopios del observatorio Paranal apuntando hacia un cúmulo globular en la gran nube de Magallanes. Los láseres excitan los átomos de sodio ubicados en una capa a unos 80-90 km sobre el suelo. Esto crea las cuatro ‘estrellas’ artificiales en los extremos de los rayos láser. 15. Subcampeona Categoría Galaxias – NGC 3628 con 300.000 años luz de cola larga, por Mark Hanson (EE. UU.) NGC 3628 es un objetivo de galaxias popular tanto para astrofotógrafos como para observadores visuales, con su distintiva línea de polvo. Los estudios realizados por astrónomos profesionales han demostrado que la evolución de algunas galaxias es el producto de una serie de fusiones menores con galaxias enanas más pequeñas. Esta imagen es una empresa épica de cinco años de exposiciones tomadas con tres telescopios, aunque la mayor parte de la exposición fue en 2019. El objetivo de este mosaico es mostrar la cola de marea, que mide 300.000 años luz de longitud. 16. Ganador general y Ganador Categoría Galaxias – Andrómeda Galaxy a Arm’s Length, de Nicolas Lefaudeux (Francia) ¿Alguna vez has soñado con tocar una galaxia? Esta versión de la galaxia de Andrómeda parece estar al alcance de la mano entre nubes de estrellas. Desafortunadamente, esto es solo una ilusión, ya que la galaxia todavía está a 2 millones de años luz de distancia. Para obtener el efecto de cambio de inclinación, el fotógrafo imprimió en 3D una parte para sostener la cámara en ángulo en el enfoque del telescopio. El desenfoque creado por el desenfoque en los bordes del sensor da esta ilusión de cercanía a Andrómeda. 17. Subcampeona Categoría Luna – Eclipse Lunar Parcial con Nubes, por Ethan Roberts (Reino Unido) Durante el eclipse parcial de luna de 2019, el fotógrafo logró capturar esta fantástica imagen de la luna mientras una pequeña nube pasaba frente a ella. Puede verse la sombra de la Tierra en la parte superior derecha y su llamativo color naranja causado por la luz del sol que atraviesa la atmósfera. 18. Ganadora Categoría Luna – Tycho Crater Region with Colors, por Alain Paillou (Francia) El cráter Tycho es uno de los más famosos de la luna. Este enorme impacto ha dejado impresionantes cicatrices en la superficie lunar. Con los colores del suelo, Tycho es aún más impresionante. 19. Subcampeona Categoría Nuestro Sol – 145 Seconds of Darkness, de Filip Ogorzeski (Polonia) Esta imagen fue tomada durante el eclipse solar total del 2 de julio de 2019. El fotógrafo viajó 13.000 km desde Polonia a Chile para ver el eclipse solar total. Su plan era crear la imagen más minimalista de este evento impresionante, y capturar el breve momento en que la naturaleza se congela; los pájaros vuelan a sus nidos y la temperatura desciende durante 145 segundos de oscuridad. 20. Ganadora categoría Nuestro Sol – Liquid Sunshine, de Alexandra Hart (Reino Unido) Solar mínimum se puede ver como un sol silencioso y se puede considerar opaco con luz blanca, pero si se observa de cerca la estructura a pequeña escala, la superficie está viva con movimiento. Esta superficie tiene unos 100 km de espesor y el movimiento de ebullición constante de estas células de convección circula durante unos 15-20 minutos. Tienen un tamaño de aproximadamente 1.000 km y crean una hermosa estructura de ‘pavimentación loca’[/caption] 21. Premio Sir Patrick Moore al mejor debutante – Waves, de Bence Toth (Hungría) La imagen muestra la región central de la nebulosa de California. Captura la incontrolable y vasta energía de la naturaleza en una forma que se asemeja a las enormes olas de una tormenta en el océano. 22. Subcampeona categoría Aurorae – Lone Tree under a Scandinavian Aurora, de Tom Archer (Reino Unido) El fotógrafo decidió explorar los alrededores del hotel en una noche muy fresca a -35 ° C en la Laponia finlandesa. Cuando encontró este árbol, decidió esperar a que cambiaran las condiciones neblinosas y no podía creer su suerte cuando el cielo se despejó y la aurora apareció en el lugar perfecto. Archer pasó aproximadamente una hora fotografiándolo antes de que su cámara comenzara a bloquearse debido a las duras condiciones, pero para entonces estaba feliz de terminar la noche. 23. Ganadora categoría Aurorae – The Green Lady, de Nicholas Roemmelt (Alemania) El fotógrafo había escuchado muchas historias sobre la “dama de verde”. Aunque había tenido la oportunidad de fotografiar la aurora boreal muchas veces, nunca antes había visto a la “green lady”. En un viaje a Noruega, apareció inesperadamente con su ropa verde mágica, haciendo que todo el cielo arda con tonos verdes, azules y rosas.