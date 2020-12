El prestigioso concurso de fotografía submarina Ocean Art (organizado por Underwater Photography Guide) anunció recientemente los ganadores de su edición especial “Safe Under the Sea” (A salvo bajo el mar).

A pesar de la adversidad que el mundo enfrenta hoy, el concurso “Safe Under the Sea” funciona como una forma de reunir a personas de todo el mundo para desempolvar discos duros viejos, compartir la belleza de nuestros océanos, y ayudar a la Fundación de la OMS y CDC en su lucha por mejorar la salud del planeta y su gente.

La imagen ganadora transmite un mensaje especial de esperanza para el futuro de la biodiversidad única de nuestro planeta. La foto, «Releasing Hope», capturada por Edwar Herreno, muestra al biólogo marino Eduardo Espinosa liberando un cachorro de tiburón martillo marcado para estudiar un vivero de tiburones único. Otras imágenes ganadoras extraordinarias incluyen momentos submarinos crudos y dramáticos con criaturas magníficas, comportamiento extraño de la vida marina, retratos impresionantes de mundos en miniatura, naufragios espeluznantes, criaturas extrañas, y muchas fotos que muestran la belleza imperante de nuestro mundo submarino.

A continuación las fotos ganadoras del concurso:

1. Ganadora Absoluta de la competencia – Releasing Hope, por Eduardo Espinosa, Islas Galápagos, Ecuador 2. 1er Lugar Categoría Agua fría – Curiosidad, por Joanna Smart, Anacapa, California, EE.UU. 3. 2do Lugar Categoría Agua fría – Bajo cero, por Tobias Friedrich, Tasiilaq, Groenlandia 4. 2do Lugar Categoría Agua fría – Descendiendo desde arriba, por Celia Kujala, Hornby Island, Canadá 5. 3er Lugar Categoría Agua fría – Brazos en todas partes, por Mark Kirkland, Cape Wrath. Escocia 6. 1er Lugar Categoría Arte subacuático – Varita de burbujas, por Rodger Klein, Venice Beach, California, EE.UU. 7. 2do Lugar Categoría Arte subacuático – Bajo el hielo del mar blanco, por Petr Polách, Mar Blanco, Rusia 8. 3er Lugar Categoría Arte subacuático – De adentro hacia afuera, por Francisco Sedano Vera, Raja Ampat, Indonesia 9. 2do Lugar Categoría Comportamiento de la vida marina – Compañeros de cola, por Naomi Rose, Coral Bay, Australia Occidental 10. 3er Lugar Categoría Comportamiento de la vida marina – Eat, por Eric Hou, Anilao, Batangas, Filipinas 11. 1er Lugar Categoría Comportamiento compacto – Gobio Limón, por Stan Chen, Lembeh, Indonesia 12. 2do Lugar Categoría Comportamiento compacto – Beso bajo el mar, por Elena Markushina, Whyalla, Australia del Sur 13. 3er Lugar Categoría Comportamiento compacto – Escondiéndose detrás, por Yi Ping Chang, costa norte, Taiwán 14. 1er Lugar Categoría Gran angular compacto – Bienvenido a Tubbataha, por Yannick Bruynoghe, Tubbataha Reef, Filipinas 15. 2do Lugar Categoría Gran angular compacto – Pelo de tortuga, por Stephanie Doniger 16. 3er Lugar Categoría Gran angular compacto – Ocean Overlord, por Yung Sen Wu, Mar Rojo, Egipto 17. 1er Lugar Categoría Macro – Rumble in the Jungle, por Lars Michaelis, Anilao, Batangas Filipinas 18. 2do Lugar Categoría Macro – Alfombra roja, por Yatwai So, Anilao, Batangas Filipinas 19. 3er Lugar Categoría Macro – Family, por Taeyup Kim, Anilao, Batangas Filipinas 20. 1er Lugar Categoría Comportamiento de la vida marina – Mola Mola, por Yung Sen Wu, Lembongan, Indonesia 21. 1er Lugar Categoría Agua Negra – Rojo, por Eric Hou, Anilao, Batangas, Filipinas 22. 2do Lugar Categoría Agua Negra – Fuego, por Eric Hou, Kona, Hawaii, EE. UU. 23. 3er Lugar Categoría Agua Negra – Galaxia Blackwater, por Jeff Molder, Kona, Hawaii, EE. UU. 24. 1er Lugar Categoría Macro compacto – Belleza, por Uwe Schmolke, Tulamben, Bali, Indonesia 25. 2do Lugar Categoría Macro compacto – File Fish, por Stan Chen, Lembeh, Indonesia 26. 3er Lugar Categoría Macro compacto – Niñera, por Kyungshin Kim 27. 1er Lugar Categoría Naufragios – Famosa motocicleta de Thistlegorm, por Taner Atilgan, Mar Rojo, Egipto 28. 2do Lugar Categoría Naufragios – Panorámica de los Rubis, por Barraque Nicolas, sur de Francia 29. 3er Lugar Categoría Naufragios – Geometría, por Chris Gug, Key West, Florida, EE. UU. 30. 1er Lugar Categoría Retrato – Aproximación vertical, por Jacopo Brunetti, Baja California Sur, México 31. 2do Lugar Categoría Retrato – En la luz, por Lewis Burnett, Coral Bay, Australia Occidental 32. 3er Lugar Categoría Retrato – Blanco, por Claudio Ceresi, Tulamben, Bali, Indonesia 33. 1er Lugar Categoría Conservación subacuática – Liberar la esperanza, por Edwar Herreno, Islas Galápagos, Ecuador 34. 2do Lugar Categoría Conservación subacuática – En la red, por Gaetano Gargulo, Praiano, Italia 35. 3er Lugar Categoría Conservación subacuática – Manta, por Eric Hou, Anilao, Batangas, Filipinas 36. Ganadora Categoría Gran Angular – Brazos bien abiertos, por Paul Cox, Hawái, EE. UU. 37. 2do Lugar Categoría Gran Angular – Flooded Magic Castle, por Petr Polách, Yucatán, México 38. 3er Lugar Categoría Gran Angular – Abrigo, por Edwar Herreno, Isla del Coco, Costa Rica