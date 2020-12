Bomberos rescatan Santa Claus volador atrapado en cables eléctricos

Un parapentista disfrazado de Santa Claus fue rescatado después de quedar atrapado en el cableado eléctrico en Rio Linda, California (EE.UU.), el pasado domingo. El Santa volador fue retirado de forma segura de las líneas eléctricas, luego de permanecer atrapado durante más de una hora, según los bomberos de Sacramento.

El Departamento de Bomberos de Sacramento tuiteó fotos y videos del rescate, al igual que varios vecinos de la zona.

«Estoy como, ¿está bien? ¿Se electrocutó? ¿Qué está pasando?» dijo Alisa Cumbra, una de las vecinas que registró el accidente en video.

Los vecinos dijeron que vieron varias veces el parapente zumbando en los cielos antes de quedar atrapado.

«Lo vemos volando todo el tiempo. Es como una especie de carro con un paracaídas encima», dijo Crystal Kennedy, que vive cerca de donde ocurrió el accidente.

Los amigos del piloto se sorprendieron al ver que sucedía: «Lo hizo. Siguió adelante y lo hizo. Se estrelló contra el cable eléctrico», dijo una mujer llamada Ángela, quien dijo ser amiga del piloto.

El alegre Santa, que cambió los renos por el parapente, solo estaba tratando de difundir un poco de alegría navideña.

«Estaba volando en la zona para dejar algunos bastones de caramelo para los niños. Y fue entonces cuando experimentó problemas con el motor», dijo Kennedy.

El departamento de bomberos dijo que no había corriente en los cables en ese momento.

