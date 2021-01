Notas digitales o en papel: ¿cuál deberías usar?

Tomar notas es una parte clave de ser estudiante, emprendedor o trabajador creativo. Hoy en día, la información y la inspiración para nuevas ideas llegan de todas las direcciones sin previo aviso. Y para ellos es crucial que encuentres una manera que tus notas sean eficientes, que no sofoquen tu creatividad o concentración, y que no se agoten por sí solas. Pero con todas las diferentes opciones disponibles, puede ser difícil encontrar la opción adecuada.

Vieja escuela

Los trozos de papel y los cuadernos gruesos han sido el método utilizado por los creativos y buscadores de conocimientos durante siglos. Tomar notas con lápiz y papel tiene innumerables beneficios, independientemente de para qué los estés usando.

Ventaja intelectual

Según la BBC, tomar notas con lápiz y papel es muy beneficioso en un entorno académico. Aunque tomar notas en papel puede no ser tan rápido como escribir en tu notebook, ayuda a mantener el enfoque y no entrar en piloto automático mientras escribes, lo que facilita la retención de información. Además, la toma de notas tradicional te permite crear una atmósfera de trabajo / estudio. Eso puede ser increíblemente difícil de hacer con un dispositivo digital, ya que lo más probable es que también lo uses para entretenerte y pasar el tiempo. Después de establecer este hábito, siempre que saques un lápiz y un papel, tu cerebro cambiará inmediatamente al modo de enfoque.

Flexibilidad

Los avances tecnológicos generalmente se atribuyen a la flexibilidad y la eficiencia. Pero hasta el día de hoy todavía se quedan atrás en muchas áreas. Por ejemplo, más allá de aprender a escribir, no hay curva de aprendizaje, a diferencia de la mayoría de las aplicaciones para tomar notas. Además, están fácilmente disponibles. Puedes pedirle a cualquier persona un bolígrafo y un papel casualmente, pero no es tan común pedirle a un extraño que escriba algo en su teléfono y te lo envíe. También está el elemento de la ambientación; si bien no puedes escribir en la oscuridad, puedes tomar notas en papel cuando hay sol, donde es casi imposible ver la mayoría de las pantallas. Sin mencionar que no tienes que preocuparte por quedarte sin batería o espacio de almacenamiento.

Motivación

Es más fácil motivarse para tomar notas adecuadas y utilizarlas si disfrutas de tu medio para tomar notas. La mayoría de las aplicaciones ofrecen cierto grado de personalización. Pero no se comparan con la variedad de artículos de papelería, que vienen en todas las formas, tamaños y diseños. También necesitas estudiar y repasar tus notas varias veces. Y para muchas personas, el brillo de una pantalla puede ejercer una enorme presión sobre sus ojos. Eso hace que tomar notas y repasar sea un proceso tedioso, especialmente con el uso frecuente.

Los desafíos de las notas en papel

Existen innumerables desafíos para confiar completamente en las notas de papel. Si no las hubiera, las aplicaciones digitales para tomar notas no serían tan frecuentes. Las notas en papel son fáciles de perder y pueden ensuciarse muy rápido, lo que puede ser una gran desventaja si no eres una persona muy organizada. También ocupan mucho espacio físico, creciendo un cuaderno tras otro hasta que no queda espacio en los cajones. La accesibilidad es otra desventaja de las notas en papel. No puedes compartirlos fácilmente con otros, necesitas tener el cuaderno específico a mano para leer tu contenido, y el costo de material de oficina de calidad aumenta rápidamente.

Lo mejor de ambos mundos

La solución no es deshacerse de las notas de papel por completo. Después de todo, las notas digitales también tienen sus desventajas. Si no puedes utilizar uno u otro, es mejor encontrar el equilibrio adecuado entre los dos, que mejor se adapte a tus necesidades.

Digitalizar correctamente

Si ya tienes toneladas de notas en papel de las que no estás listo para desprenderte, o si deseas seguir tomando notas en papel, debes digitalizarlas. Pero solo tomar fotos de tus notas o escanearlas es una forma segura de perderlas. Fácilmente podrías terminar con miles de imágenes casi idénticas que no puedas navegar. En cambio, utiliza aplicaciones que conviertan tus notas escritas a mano en texto editable. El objetivo no es obtener un archivo PDF impecable, sino tener cierto grado de reconocimiento de palabras clave. De esa manera, puedes buscar una palabra clave o frase específica y encontrar todas las notas relacionadas con ella.

Usar como archivo

En lugar de mantener docenas de cuadernos físicos que son difíciles de almacenar y mover, puedes digitalizar notas antiguas que rara vez usas, pero que aún necesitas. Tener un archivo significa que puedes acceder a notas antiguas en tu teléfono o computadora. Como cualquier archivo, la organización es clave. Crea un sistema para organizar tus notas digitales. Puedes ordenarlas por fecha, tema o cuaderno, si ya estás acostumbrado a ellos como notas físicas.

Algunas notas son mejores digitales

Dependiendo de lo que hagas, puede ser más fácil tomar algunas notas digitalmente desde el principio. Puedes usar aplicaciones para notas que necesitan edición frecuente, como horarios o calendarios. También puedes aprender a escribir rápido, pero solo hay un límite en el que tu mano puede moverse sin sacrificar la legibilidad. Escribir notas es excelente para conferencias o reuniones detalladas, en las que no se puede parafrasear.

Invierte en la toma de notas digital

Tu teléfono puede ser útil para una nota rápida o para configurar un recordatorio sobre la marcha. Pero cuando se trata de tomar notas serias y de intercambiar ideas, necesitas las herramientas adecuadas. Comenzando con poco, puedes invertir en un software de productividad y toma de notas que satisfaga todas tus necesidades y se ajuste a tu presupuesto.

A continuación, considera procurarte un dispositivo que te permita escribir con un lápiz, que brinda los beneficios de las notas en papel, sin la mayoría de las desventajas. Dependiendo del dispositivo que elijas, asegúrate de invertir en una batería adicional o en un banco de energía.

Alternativamente, si es mejor para escuchar, o te resulta más fácil pensar en voz alta en lugar de garabatear, invierte en una grabadora de audio dedicada. Claro, tu teléfono también puede funcionar, pero una grabadora especializada puede vencer fácilmente a tu teléfono cuando se pone a prueba.

