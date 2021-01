Le pagan por no hacer nada

Un japonés de 37 años ha construido una exitosa carrera alquilándose para no hacer nada. Increíblemente, está inundado de solicitudes de personas que lo quieren a su lado. En solo dos años, Shoji Morimoto ha pasado de ser un simple hombre de mediana edad desempleado en Tokio, a una pseudo celebridad, con más de 270.000 seguidores en Twitter, apariciones en televisión nacional, entrevistas en revistas e incluso sus propios libros y manga en Amazon. Lo cual es bastante sorprendente, considerando que Shoji ha construido su éxito básicamente no haciendo nada más que conocer gente al azar, escuchar sus historias, o simplemente estando físicamente allí para ellos. Esencialmente, se alquila a extraños, haciéndoles saber de antemano que no puede hacer nada más que comer, beber y holgazanear. Shoji Morimoto fue un estudiante modelo. Trabajó duro, obtuvo buenas calificaciones y se graduó con una maestría en física de la prestigiosa Universidad de Osaka. Consiguió un trabajo como editor de libros en una editorial, pero en 2017, después de tres años en la empresa, renunció al darse cuenta de que no era la carrera que realmente quería. El joven contó que su decisión fue influenciada por leer a Nietzsche, cuyo trabajo cambió por completo su perspectiva de la vida. «Fui a la escuela de posgrado porque las personas a mi alrededor estaban haciendo eso, así que me quedé sin pensar, rara vez vivía por mi propia iniciativa», dijo Morimoto, y agregó que después de leer a Nietzsche, comenzó a reconsiderar su forma de vida. En agosto de 2018, Shoji Morimoto finalmente anunció su revolucionario servicio al mundo, a través de un tuit ahora famoso. Titulado «Personas que no alquilan», básicamente decía que estaba disponible para cualquier persona que necesitara a alguien para diversas tareas básicas, como ver, escuchar o simplemente estar físicamente presente. Al cliente solo se le cobrarán sus costos de transporte y alimentos o bebidas (si las hubiera). La ingeniosa idea de Morimoto rápidamente se hizo popular en las redes sociales, y antes de que se diera cuenta, se vio inundado por solicitudes de desconocidos. Su número de seguidores en Twitter creció de unas pocas docenas a más de 170.000 en un año, y ahora supera los 270.000. A medida que su popularidad creció, comenzó a recibir solicitudes de cadenas de televisión, revistas y eso le generó aún más negocios. Hoy, “Mr. Rental” va tan bien que la mayoría de los días sale de casa alrededor de las 8:30 de la mañana y sólo regresa a las 10:00 de la noche. Curiosamente, el servicio del hombre de 37 años es básicamente gratuito, ya que el cliente solo tiene que pagar el costo de su transporte a varias partes de Tokio, y cualquier alimento o bebida que consuma. Pero dice que la gran mayoría de la gente insiste en pagarle más por su tiempo, y aunque al principio le daba vergüenza aceptar su dinero, con el tiempo se ha acostumbrado. Entonces, ¿qué hace un hombre que no hace (técnicamente) nada? Bueno, Shoji explica que sus tareas varían mucho. En un tweet reciente, detalló una tarea en la que fue invitado a un hotel de cinco estrellas por un hombre que visita hoteles de cinco estrellas aproximadamente una vez al mes, como pasatiempo. La persona lo alquiló porque quería contarle a alguien sobre su pasatiempo, así que Shoji simplemente lo escuchó durante tres horas… Entre sus muchas experiencias como persona que no hace nada, a Mr. Rental se le pidió que asistiera a una ceremonia de boda por una persona que, por alguna razón, no había invitado a sus amigos, una mujer le pidió que la acompañara mientras presentaba una solicitud de divorcio, porque estaba sola y no tenía a nadie más a quien llevar. “No tienes que hacer nada”, le escribió una persona. «Solo quiero que alguien que no sea un miembro de la familia, amigo o amante, que no me conozca en absoluto, esté conmigo». Shoji les hace saber a las partes interesadas que no tiene ninguna habilidad especial y que en realidad no quiere hacer nada. Todo lo que realmente se compromete es a estar allí, a su lado. Puede escucharlos, dar respuestas breves, caminar o sentarse junto a ellos, pero aparte de eso… No hace nada.