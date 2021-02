¿Pueden los videojuegos mejorar tu relación de pareja?

Los juegos y las relaciones románticas rara vez van de la mano, pero eso no significa que no puedan o no deban. No es extraño que las parejas compartan pasatiempos comunes, pero con los juegos, pocas parejas dedican tanto tiempo y energía a ello. Entonces, ¿pueden los videojuegos ayudar a acercarte a tu pareja? Veamos:

Los videojuegos pueden ayudar a fomentar tu relación

Lo creas o no, jugar videojuegos en pareja puede afectar positivamente tu relación de pareja. Tener los mismos intereses puede ayudar a construir una mejor relación desde el principio, pero según la encuesta de getcenturylink.com, también mejorará tu relación a través del tiempo.

De 1000 personas que respondieron la encuesta, casi el 52% dijo que los juegos han tenido un efecto positivo en sus relaciones. Lo cual no debería ser una sorpresa, ya que son muchos los beneficios de jugar videojuegos en pareja. Primero, los juegos online son una excelente manera de mantenerse en contacto con tu pareja sin tener que salir.

Mucha gente todavía se queda en casa la mayor parte del tiempo. Y si tu o tu pareja son uno de ellos, tener una noche de juegos mientras hablan por teléfono es una excelente manera de mantenerse en contacto mientras están separados. El mismo principio se aplica a las relaciones a distancia.

Jugar videojuegos juntos también puede mejorar tu comunicación

Jugar juegos cooperativos también es una excelente manera de mejorar la comunicación de la pareja. Esto se debe a que ambos están trabajando para lograr un objetivo común, y ambos obtendrán una recompensa una vez que superen un nivel o una misión. Además, en la mayoría de los juegos, deben hablar entre ellos y coordinar sus movimientos para progresar en cualquier juego cooperativo.

La mejor parte es que los videojuegos no solo ayudan con tu pareja, sino que también ayudan a mejorar la comunicación con tu familia. Esto tiene implicaciones obvias en cuanto a los beneficios más amplios de los juegos, en lugar de solo cómo puede ayudar a las parejas a unirse. Según un estudio de New Media & Society sobre los efectos de los videojuegos en las familias, las personas que jugaban videojuegos cooperativos con sus familias tenían una mejor comunicación y cercanía.

Por supuesto, los juegos cooperativos no son los únicos con beneficios. Los juegos competitivos también funcionarán. En la encuesta mencionada anteriormente, juegos competitivos como Call of Duty y Mario Kart son los que tienen el efecto más positivo en las relaciones. Como suele decirse, un poco de competencia nunca hace daño a nadie.

¿Con qué juegos puedes empezar?

Si tu o tu pareja no son grandes fanáticos de los juegos, puede ser difícil saber por dónde empezar. Afortunadamente, tenemos algunas recomendaciones.

Una excelente manera de comenzar a jugar en pareja es con los teléfonos. Muchos juegos en Android e iOS les permitirán jugar entre ellos. Algunas recomendaciones son: Quiz Crack 2, Words with Friends 2 y Clash Royale.

El último es principalmente para jugadores individuales, pero tiene un modo 2v2 que es divertido de jugar en pareja.

Si ambos son más jugadores de PC, pueden comenzar con Humans Fall Flat, Don’t Starve Together e incluso el popular juego Among Us. También hay juegos con multijugador local para PC.

Finalmente, para los jugadores de consola, ya hemos hablado de Mario Kart y Call of Duty, pero también pueden probar otros juegos como Overcooked y Animal Crossing.

¡En definitiva, la decisión es tuya! Habla con tu pareja y averigua qué juego pueden elegir para disfrutar jugando juntos. Experimenta con diferentes juegos hasta que encuentres el mejor para ustedes, que también es parte de la diversión.

Los juegos pueden ser una espada de doble filo para tu relación

Como se dice, demasiado de cualquier cosa es malo para ti, por lo que es importante que las parejas jueguen videojuegos juntas de manera moderada. Demasiados juegos pueden terminar dañando una relación si alguien no quiere o no puede jugar con tanta frecuencia. Puede surgir otro problema si una persona también pasa mucho tiempo jugando videojuegos por sí misma.

Es importante cambiar las cosas y probar cosas diferentes de vez en cuando. Ya sea que eso signifique probar otros videojuegos, o dejar de jugar por completo y probar un pasatiempo diferente por un tiempo. La mejor manera de que los videojuegos acerquen a las parejas es que se comuniquen mejor entre sí, y comprendan los gustos y disgustos de los demás.

