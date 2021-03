El Spotify de los medios debuta en Reino Unido

Yumpu News es una plataforma que se presenta como un “Spotify para Medios”, pero con un modelo de reparto de ingresos que, según afirma, avergüenza al gigante de la transmisión de música.

Yumpu era originalmente una empresa de tecnología que ofrecía un software de migración de páginas digitales para medios, y ahora está utilizando su software para construir un kiosco de periódicos digital.

Yumpu News llegará al Reino Unido el mes próximo, marcando su primera gran expansión desde su lanzamiento en Alemania y Austria hace un año, que son los únicos otros mercados a los que sirve.

La nueva plataforma afirma haber registrado ya el 95% del mercado editorial del Reino Unido, cubriendo no solo revistas sino también periódicos, lo que la convierte en un rival directo de empresas como Readly, Pressreader y Cafeyn, aunque espera diferenciarse de la competencia por la calidad de su software de cambio de página, y la cantidad de periódicos que ofrece a los usuarios en su kiosco digital.

La plataforma ofrecerá más de 500 títulos de 50 medios, incluidos periódicos regionales y nacionales, revistas convencionales y especializadas y títulos comerciales.

Yumpu News utiliza un algoritmo para determinar qué títulos están leyendo los suscriptores, cuánto tiempo pasan leyéndolos, dónde se encuentran y si se han registrado para recibir notificaciones, etc. Los medios también obtienen acceso a datos analíticos sobre sus lectores en la plataforma, aunque esto no se extiende a los detalles de registro.

En lo que puede ser una novedad en una plataforma de noticias que cambia de página, todo el contenido de Yumpu News se puede buscar en Google.

«Eso hace que el contenido de la revista esté abierto y disponible para una audiencia completamente nueva», dijo Max Barnes, quien encabeza el lanzamiento en el Reino Unido. “Mientras que si solo existiera en una aplicación, dependería mucho de los suscriptores de la plataforma para descubrir el contenido. De esta manera, la gente accederá a través de Google, así como los suscriptores que ya están en la plataforma».

Yumpu News se financia mediante suscripciones, que en el Reino Unido costarán £ 7,99 (USD 11) al mes por «todo lo que pueda leer». Cada suscripción incluye cinco licencias de usuario que se pueden compartir con amigos y familiares.

La plataforma no ejecutará publicidad de terceros, dependiendo únicamente de los ingresos de las suscripciones que se dividirán en 70:30 a favor de los medios. La tarifa mensual de un usuario se divide entre los títulos que leen, y se divide además por el tiempo que pasan leyéndolos y otras métricas. Esto significa que si un suscriptor no lee un título en particular, ese título no recibirá ningún pago de su tarifa de suscripción mensual, a menos y hasta que comience a leer el título.

La plataforma está disponible en aplicaciones de escritorio y móviles (iOS y Android).